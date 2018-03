Osmnáctiletý Tolvanen podepsal v Nashvillu, chystá se na debut v NHL

Nashville si vybral Tolvanena loni v prvním kole draftu na 30. pozici a nechal ho ještě sezonu v Jokeritu. Po vyřazení finského klubu ve čtvrtfinále play off KHL s Petrohradem zamířil do Tennessee.

„Máme vyřízené imigrační náležitost i podepsaný kontrakt. Už s námi trénoval a je připravený hrát, jakmile se trenéři rozhodnou zařadit ho do sestavy,“ řekl generální manažer Predators David Poile klubovému webu.

Tolvanen, který v letech 2015 až 2017 působil v zámořské juniorské lize USHL, si v dresu Jokeritu připsal v 60 zápasech včetně play off 43 bodů za 25 branek a 18 asistencí. Na olympijských hrách nasbíral v pěti duelech devět bodů za tři trefy a šest přihrávek.

Na debut v týmu loňského finalisty Stanleyova poháru se těší. „Play off se blíží. Vím, že je to skvělý tým a bude snadné do něj zapadnout, protože je tady řada skvělých hráčů. Určitě mě budou posouvat dopředu,“ prohlásil Tolvanen.

S 36 body v základní části vytvořil nový rekord KHL pro hráče mladšího 19 let a překonal současnou hvězdu Washingtonu Jevgenije Kuzněcova, který v ročníku 2010/11 nasbíral v dresu Čeljabinsku 32 bodů.

„Nashville pro mě nebude prvním novým týmem v sezoně, takže bude snazší zapadnout. Olympijská zkušenost pro mě byla také dobrá, bylo tam hodně bývalých hráčů NHL,“ doplnil Tolvanen, který se na čtvrtečním tréninku zařadil po bok opor Ryana Johansena a Viktora Arvidssona.