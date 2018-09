Podceňované Vary? Překvapíme extraligu dravostí. I s žolíkem Skuhravým

Sezonu v první lize Karlovy Vary výsledkově zvládly. Základní část ovládly stejně jako následnou baráž, a to i díky financím majitele Karla Holoubka. „Je to náš mecenáš,“ neskrývá Pešout. Co je ale důležité do nového extraligového ročníku, jeho svěřencům se vrátila touha po vítězství.

Z padesáti dvou utkání druhé nejvyšší ligy karlovarští hokejisté vyhráli třicet šest.

I když takový úspěch v extralize nelze očekávat a vedení to ví. „Podle toho jsme nastavili přípravu, tvrdě jsme trénovali a domluvili zápasy s těžkými soupeři, aby se mužstvo znovu naučilo prohrávat, aby nevěšelo hlavu z každé ztráty,“ vysvětluje Pešout.

Tým totiž staví na mladších hráčích, kteří těží z každé získané zkušenosti. I v tom první liga pomohla, mladí si ozkoušeli důležité role, zažili klíčové momenty a poznali zodpovědnost za výsledky mužstva. „Já jim věřím, první liga jim prospěla. Kdyby tu byla extraliga, tolik by asi nehráli,“ myslí si 39letý veterán a lídr mužstva Václav Skuhravý.

Jenže teď ji hrát budou a nutně ji potřebují udržet, vyhnout se baráži a nestrachovat se myšlenkami na sestup. „Každý nováček je považován za outsidera, tak to chodí,“ nevzrušuje se Skuhravý. Raději s trenérem sleduje, kam se mužstvo může posunout.

„Osou týmu jsou draví hráči mezi 22 a 25 lety, kteří prošli juniorskou ruskou ligou. Já tvrdím, že do dvou let bychom mohli pomýšlet na atakování semifinále,“ přibližuje Pešout dlouhodobější extraligový plán.

Důvěra v posily i tradiční lídry

Sázet bude především na ruskou juniorkou protřelé trio Martin Kohout (23 let), Ondřej Beránek (22 let) a Dávid Gríger (23 let), kteří společně utvoří hlavní ofenzivní lajnu.



„Je to naše nejlepší lajna. Hrají skvěle a ukážou, co od nich očekáváme,“ věří Skuhravý.

Ti tři jsou příkladem dravosti, ke které se Pešout upíná. „Určitě by bylo chybou s těmito hráči zalézat do obrany, já to ani neumím trénovat. Věřím ve fyzický hokej, budeme úspěšní, pokud dokážeme soupeře ubruslit.“

K tomu by měly přispět i posily, které karlovarský trenér v kádru uvítal. „Na rozhazování jsme neměli, rozpočet se proti první lize nenavýšil, ale velkou posilou bude 25letý útočník Tomáš Mikúš, získali jsme i Slováka Adama Lapšanského a Marka Švece.“

K nim přišli 24letý obránce Lukáš Vágner a 20letý útočník Tomáš Havránek, které Pešout zná z působení v mistrovské Kometě Brno. „Nechtěli jsme nikoho, koho neznám. A ti dva by, myslím, normálně hráli extraligu, kdyby kádr Komety nebyl tak nabitý,“ upozorňuje Pešout.

Václav Skuhravý plánoval konec, ještě rok zůstane

Na Skuhravého trenér při výčtu opor nezapomněl. Klubová ikona během sezony prozradila, že pokud Vary do extraligy nepostoupí, kariéru ukončí. „Vedení ale s postupem projevilo zájem, abych ještě jednu sezonu hrál,“ říká spokojeně vítěz extraligy z roku 2009.

„Je agresivní, a to soupeři nemají moc rádi. Na ledě na něj spoléháme jako na prvního centra, v kabině platí za velkou osobnost,“ vyjádřil se Pešout.



Přesto sám Skuhravý upozorňuje, že je už čas, aby mladší kluci přebrali jeho zodpovědnosti. „Už v poslední sezoně jsem byl hlavně žolík, když něco nešlo,“ připomíná s tím, že spolu s 37letým Vladimírem Sičákem a 32letým Stanislavem Balánem musí naladit pohodovou náladu v kabině a předat mladším co nejvíce postřehů.