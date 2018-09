Olomouc si chce střelce vychovat, farmu si z Havířova dělat nebude

O čem ještě hovořil?

O zabydlování Olomouce v nejvyšší soutěži:

Nejsme z těch nejtradičnějších extraligových klubů. Jsou kluby, které jsou v extralize desetiletí, a cesta, než se v této společnosti natrvalo zabydlíte, je hodně dlouhá. Už jsme se trochu posunuli, ale nejsme tradiční a stálý účastník extraligy.

O tom, jak skromný klub shání hráče:

Musíte sledovat, kdo je na trhu a na koho zároveň dosáhnete. Není tam žádné pojítko mezi tím, jestli je hráč ze zahraničí, nebo z Česka. Musí zkrátka zapadnout do koncepce a ještě na něj musíte mít, protože rozpočet máme nějak omezený. Nemáme tam ležatou osmičku, abychom si mohli dovolit kohokoliv.

O shánění elitního střelce:

Zkusíme ještě někoho dopředu dovést, ale konkrétní jméno neřeknu. Střelce velmi těžce kupujete, musíte si ho vychovat. Koupit si ho chce celá republika. My tým potřebujeme ještě doplnit. Jinak se může stát, že by nám v průběhu sezony mohl útočník chybět.

O udržení brankáře Konráda:

Nevím o tom, že by Braňo měl byť sebemenší tendence někam odcházet, a myslím, že se mu tady líbí. Nebyl ani náznak toho, že by měl někam odejít. Nyní má platnou smlouvu, takže minimálně do konce sezony je to trvalý stav. A v průběhu sezony se budeme bavit, jestli tu bude chtít pokračovat dál a jak bude brankářská dvojice vypadat.

O spolupráci s první ligou:

Spolupracujeme s Havířovem, kam hráči chodili loni a budou i letos. Máme i některé jejich hráče napsané směrem z Havířova do Olomouce. Ale žádnou jinou větší spolupráci v podobě farmy nechceme.