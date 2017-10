Třinecký Hrňa: Doma se nám daří, ale stejně musíme hrát i venku

V úterý porazili Brno 4:1, zítra od 17.00 hostí Plzeň, v neděli v 15.20 Duklu Jihlava a v úterý 23. října v předehrávce prosincového 30. kola přivítají v 17.00 Vítkovice.

„Je to náročné, ale většinou druhý den míváme regeneraci. Staráme se o tělo, abychom únavu co nejrychleji z těch noh dostali. Když jdete do dalšího zápasu, už na to nemyslíte,“ řekl třinecký útočník Erik Hrňa.

Určitě vám pomůže, že všechny nynější duely hrajete doma.

Přesně tak. Odpočineme si, protože nemusíme nikam jezdit. A hned po těch zápasech máme venku Vítkovice, což je kousek. Jestli je člověk unavený, nebo ne, to je však i věc hlavy. Když si připustíte, že jste unavení, tak jste. Když ne, tak nejste (směje se).

Teď hrajete pořád doma, ale v listopadu z devíti extraligových zápasů budete hrát sedm venku. To bude ještě náročnější, že?

Nevím, jak to mají trenéři vymyšlené, ale zřejmě pojedeme na nějaký delší trip. To je výhodnější, než přejíždět autobusem pořád tam a zpátky. Přece jen jsme v republice nejdále od většiny klubů. Když spojíme cestu na více venkovních zápasů, tak si odpočineme v hotelu.

Extraliga vstoupila do druhé čtvrtiny. V té první jste nasbírali 25 bodů. Jste spokojení?

První čtvrtina se nám povedla, ale pořád máme co zlepšovat. Navíc soutěž je dlouhá. Musíme furt jít postupně a co bylo, hodit za hlavu a dívat se dopředu.

V úterý jste z čela extraligy sesadili Brno, v pátek hrajete s Plzní, která je první nyní...

Jsou to dva náročné zápasy, ale který v extralize není... Ani nevím, jak na tom jsme bodově, ale musíme se snažit oběma vedoucím celkům přiblížit a šlapat jim na záda.

Doma jste zatím nejlepší z extraligových celků. Získali jste 21 z 24 možných bodů. Čím to je?

To nevím, ale každopádně to je pro nás povzbuzující. Ale my musíme hrát stejně i venku. Minule v Boleslavi (3:2) jsme ve třetí třetině trochu vypadli z rytmu a soupeř nám dal dva góly.