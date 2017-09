Gól za čtyři tisíce korun. Dej deset, slyšel Hrňa po jubilejní trefě

Kolik ho to bude stát? „Čtyři tisíce jsou čtyři tisíce,“ usmál se Hrňa, který dal Litvínovu dvě branky. „Ale byly tam i řeči, že bych měl dát deset, jenže to jsem říkal, jestli se nezbláznili...“

Milan Doudera přiznal, že se nikdo moc nehrnul, aby ten gól dal, když hlasatel upozornil, že bude čtyřtisící v extralize.

Abych řekl pravdu, tak to jsem ani nevnímal. Až potom jsem se podíval nahoru na kostku a uviděl to. V tu chvíli jsem už jen sledoval, co kdo z kluků bude hlásit.

Puk jste si schoval?

Ne, nemám ho, protože už jsem seděl na střídačce. A v tu chvíli jsem myslel jen na tu částku, kterou budu muset dát do kasy. (smích)

Zdálo se, že utkání máte pod kontrolou. Bylo to tak?

Byl to povedený zápas. Od začátku jsme nastoupili. Možná tam bylo pár výpadků, ale spíše jsme hráli my na puku u nich v třetině a nepouštěli je k velkým šancím. To vítězství jsme si zasloužili.

Byla na Litvínovských vidět únava, když den před tím hráli ve Zlíně a vy jste měli den volna?

Je možné, že byli unavení, ale my jsme věděli, že mají zápas v nohách, že na ně musíme vletět. To se nám podařilo, určovali jsme tempo.

Tři góly jste dali z přesilovek, i když tu pět na tři dlouhou 72 vteřin jste v první třetině nevyužili. Přesto, je v početní převaze síla Třince?

V té pět na tři to byla škoda. Nesehráli jsme ji špatně, měli jsme tam moc střel. V první třetině ale jejich gólman (Kantor) chytal výborně. Měl hodně zákroků. V pěti proti čtyřem jsme naštěstí góly dali. A musím poděkovat klukům, protože jsem dvakrát střílel do prázdné brány.

Po sedmi kolech máte 16 bodů. To je vydařený start do ligy, že?

Musíme tak pokračovat. Je to ale začátek sezony, teď hrajeme ještě jednou doma (29. září s Olomoucí - pozn. red.) a to musíme také zvládnout. Nesmíme si nechat nic utéct.