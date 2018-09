Nadšený Hertl z posily San Jose. S Karlssonem jdeme vyhrát pohár, říká

Kolik stála výměna Karlssona Do San Jose

Erik Karlsson



Francis Perron, 22letý útočník v AHL

Do Ottawy

Chris Tierney, 24letý centr do třetí řady



Dylan DeMelo, 25letý obránce do třetí řady



Rudolfs Balcers, 21letý dynamický útočník



Joshua Norris, 19letý přemýšlivý centr

První kolo draftu 2019 nebo 2020 (pokud Sharks v sezoně nepostoupí do play off, bude to rok 2019)

Druhé kolo draftu 2019

Dvě podmíněné volby v draftu



Pokud Karlsson se Sharks prodlouží smlouvu, Ottawa získá volbu v druhém kole draftu 2021, kterou povýší na první kolo, pokud se Sharks dostanou do finále



Pokud Sharks v sezoně Karlssona vymění do Východní konference, Ottawa získá další volbu v prvním kole draftu (nejpozději 2022)