Werek si užil první derby ve velkém. Kluci mi rivalitu popisovali, říká

Při obou gólech jste brankáře Vítkovic doslova prostřelil. To byl váš záměr?

Moje lajna obě akce sehrála dobře. Při prvním jsem dostal výborný pas od Draveckého. Viděl jsem volný roh, tak jsem to zkusil a byl jsem rád, že to prošlo, že se mi povedlo trefit.

Při druhém zásahu jste využil přesilovku...

Znovu jsem dostal výbornou přihrávku a vyšlo to, že puk proletěl mezi betony.

I vítkovický brankář Patrik Bartošák ocenil vaši dobrou střelu...

Je to od něj pěkný kompliment. Ale měli jsme hodně šancí a on chytal výborně. Je to opravdu dobrý brankář.

Věděl jste, že šlo o derby?

Samozřejmě, kluci mi popisovali, jaká je rivalita mezi oběma kluby.

Vy jste se dostal do slovního sporu s vítkovickým Lvem. Oč šlo?

To byla jen legrace. Bylo to moje první derby, takže jsem byl rád, že mi kluci ze soupeřova mužstva rozuměli, když jsem jim něco řekl. (usmívá se)

Před časem jste měl v Třinci na návštěvě maminku. Dnes v hledišti nebyla?

Ne, už odjela. Byla tady minulý týden. Říkala, že nikdy nebyla na hokeji, kde by byl v hledišti takový randál. Užila si to. I město a prostředí. Jen škoda, že neviděla i tento zápas, protože byla znovu výborná atmosféra.