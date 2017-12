Chomutov zvládl přestřelku s Plzní, slaví také Sparta a Vítkovice

Souboj sousedů z tabulky se odehrál v Třinci, kde domácí Oceláři ztratili dvoubrankový náskok a s Olomoucí padli 3:4 po nájezdech. O rozhodující trefu se v rozstřelu postaral Roman Vlach.

Vedoucí Plzeň prohrála potřetí v řadě, když ztratila dobře rozehraný zápas v Chomutově. Západočeši vedli na začátku třetí třetiny 5:2, jenže Piráti otočili skóre. V prodloužení rozhodl o výhře Chomutova 7:6 pětibodový Ivan Huml.



Brněnská Kometa zavalila Pardubice 43 střelami a po gólech bratří Zohornových zvítězila na východě Čech 2:0. Moravané slavili triumf v pardubické aréně už popáté v řadě.

Mladou Boleslav vynuloval gólman Pavel Kantor, který dotlačil svůj Litvínov k výhře 2:0, když přes výraznou střeleckou převahu Bruslařského klubu předvedl 39 úspěšných zásahů.



Oceláři v letošní sezoně stále hledají recept na Olomouc, přitom Hanáci přijeli do Třince bez pěti beků. Jenže to byli paradoxně hosté, kdo se dostal jako první do vedení, když osamocený Jergl prostřelil dělovkou z pravého kruhu Hamerlíka. V úvodu druhé periody už ale otáčel skóre Irgl, když navázal na parádní vyrovnávací střelu Krajíčka.

Vedení Třince navýšil Doudera, když bráněn a v pádu dokázal poslat puk za Konrádova záda. Olomouc snížila poté, co třineckou rozehrávku odrazil rozhodčí za domácí brankou přímo na hůl Knotka, jenž se v zakončení nemýlil. A když poslal zdravici od modré čáry Jaroměřský, bezmocný Hamerlík jen krčil rameny nad vyrovnaným stavem. Rozhodnout musely až nájezdy, rozhodující trefu zařídil olomoucký Vlach.

Václav Varaďa (Třinec): „Jsme zklamaní z konečného výsledku. Bod je málo z utkání, které kluci odehráli slušně. Ve dvou třetinách jsme měli spoustu šancí a je škoda, že jsme neodskočili více než na 3:1. Dostali jsme také smolné góly. Druhý z odrazu rozhodčího a třetí jsme si srazili sami do víka. Ve třetí třetině jsme i se štěstím ubránili olomoucké přesilovky a v závěru prodloužení jsme měli náznak trestného střílení, které ale rozhodčí neodpískal. Viděl jsem to jako jednoznačnou záležitost, z prostředku hřiště jel Martin Růžička sám na bránu a dostal sekyru.“

Jan Tomajko (Olomouc): „V první třetině do toho Třinec vletěl a výborně napadal. Měli jsme s tím v obranném pásmu problémy, ale vytěžili jsme gól z protiútoku. Po vyrovnání domácích jsme měli ve druhé třetině trochu méně ze hry, ale ve třetí části jsme ji srovnali a vypracovali si ještě další šance. Rozhodli jsme v nájezdech; pro nás to jsou zlaté body, protože nám chybí spousta hráčů. Jsme maximálně spokojeni.“



Branky a nahrávky: 19. Krajíček (Martin Růžička), 21. Irgl (D. Musil, Cienciala), 24. M. Doudera (Marcinko, Adamský) - 5. Jergl (J. Knotek, Ondrušek), 27. J. Knotek, 42. Jaroměřský (Jergl, Herman), rozhodující sam. nájezd Roman Vlach. Rozhodčí: Hejduk, Kubičík - Ganger, Lederer. Vyloučení: 3:7, navíc Martin Růžička (Třinec) 10 min. Bez využití. V oslabení: 1:0. Třetiny: 1:1, 2:1, 0:1 - 0:0. Diváci: 5 200 (vyprodáno).

Třinec: Hamerlík - Krajíček, M. Doudera, D. Musil, Linhart, Jank, Adámek, Roth - Martin Růžička, Marcinko, Rákos - Irgl, Mikulík, Cienciala - Dravecký, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.

Olomouc: Konrád - Staněk, Jaroměřský, Rutar, Ondrušek, Dujsík, Čáp - Eberle, J. Knotek, Laš - J. Káňa II (24. Sundher), Roman Vlach, Burian - Ostřížek, B. Mráz, Strapáč - Jergl, Herman, Holec. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.

Jinak suverénní Plzeň prohrála tři z předchozích čtyř utkání a na ledě Chomutova dala nespokojenost s výsledkovou krizí rychle najevo. Jen dvacet sekund stačilo Gulašovi k tomu, aby otočkou od pravého mantinelu otevřel skóre. Po Schleissově zásahu byl náskok už dvoubrankový, Piráti ovšem srovnali slepenými góly Vondrky a Skokana.

Ve druhé třetině ale došla Indiánům trpělivost, přesně mířící Mertl a dorážející Sklenička vyhnali z branky juniora Pavláta. Puk ze sítě ale lovil i zaskakující Lukeš, nedůslednost domácích beků využil kličkující Stach. Plzeň vedla už 5:2, třetí třetina ale úplně zamíchala příběhem zápasu. Piráti nejen srovnali gólem sparťanské posily Smejkala, vedení jim dvě minuty před koncem vystřelil Huml. Odstřelený plzeňský mančaft ale odpověděl, druhým zásahem večera poslal zápas do prodloužení Stach. Plzeňskou pohromu dokonal v prodloužení rozhodujícím zásahem domácí Huml, který v utkání nasbíral celkem 5 bodů (2+3).

Vladimír Růžička st. (Chomutov): „Zápas jsme špatně rozehráli, ale na druhou stranu bylo dobré, že jsme vyrovnali. Druhá třetina byla špatná, soupeř využil šance a dal nám tři góly. Myslím, že bylo hodně důležité, že jsme hned na začátku třetí třetiny dali gól na 3:5. Ožili jsme a nakonec se nám podařilo vyhrát v prodloužení. Chtěl bych poděkovat hráčům za ohromnou bojovnost, prohrávat o tři góly s Plzní a vyhrát, to není nic jednoduchého. Perfektní výkon.“

Ladislav Čihák (Plzeň): „Z naší strany byly první dvě třetiny parádní, hráli jsme dobrý hokej. Chomutov sice vyrovnal na 2:2, ale věřili jsme, že ve druhé třetině šance proměníme a odskočíme. To se nám povedlo, jenže bohužel přišla třetí třetina a hned gól v prvním střídání, kdy jsme udělali chybu ve středním pásmu. Když Chomutov snížil na 3:5, vše se nám rozpadlo a domácí to nakoplo. Třetí třetinu jsme jen bránili. Nakonec jsme mohli prohrát a odjet s nulou. Podobný zkrat se nám nesmí stávat, musíme se z toho poučit a hrát celých šedesát minut.“

Branky a nahrávky: 14. Vondrka (Huml, Flemming), 15. Skokan (Knot, Slovák), 41. Koblasa (Huml, Skokan), 53. J. Mrázek, 57. Smejkal (Slovák, Skokan), 58. Huml (Knot, Koblasa), 62. Huml (Koblasa) - 1. Gulaš (Mertl, Indrák), 8. Schleiss (Rubner, Preisinger), 25. Mertl (Moravčík), 26. D. Sklenička (Stach, Kratěna), 32. Stach (Moravčík, Preisinger), 59. Stach (Kadlec, Kracík). Rozhodčí: Pešina, Úlehla - L. Kajínek, Zavřel. Vyloučení: 4:2. Bez využití. Třetiny: 2:2, 0:3, 4:1 - 1:0. Diváci: 4 842.

Chomutov: Pavlát (26. Š. Lukeš) - Valach, T. Dvořák, Flemming, Dietz, Slovák, Knot, J. Mrázek - Vondrka, Huml, Smejkal - Skokan, V. Růžička ml., Sklenář - Koblasa, Chlouba, Poletín - Hlava, Šťovíček, Dlouhý. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Plzeň: Hylák - Jones, Moravčík, Kadlec, D. Sklenička, Čerešňák, Pulpán, Kvasnička - Gulaš, Mertl, Indrák - D. Kindl, Kracík, Stach - Eret, Kratěna, Schleiss - P. Straka, Preisinger, Rubner. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.

17:3. Takový byl poměr střel po prvním dějství ve prospěch Boleslavi, jenže ani Holík s Orsavou na Kantora v litvínovské brance nevyzráli. Z gólu se tak radovali hráči hostů, hned čtveřici bránících boleslavských hráčů ujel Válek a proměnil.

Hrdina Kantor přitáhl všechnu pozornost diváků ve třetí třetině, kdy hasil jeden gólový požár za druhým. Nejprve zlikvidoval kličku Pabišky, poté vymazal také šance Pacovského, Valského a hlavně trestné střílení Lence. Zoufalá Boleslav nemohla procpat puk za litvínovského brankáře zkrátka nijak. Výhru hostů pojistil zásahem do prázdné klece Jánský.

Boris Žabka (Mladá Boleslav): „Měli jsme spoustu šancí, ale bez vstřelené branky se nedá vyhrát. Našim hráčům nemůžeme upřít snahu, ale prostě jsme neproměnili tutové šance a od toho se odvíjí dnešní výsledek. Výkon však nebyl špatný, kluci odvedli na ledě maximum. Bohužel to na body nestačilo.“

Radim Rulík (Litvínov): „Odehráli jsme šťastné utkání, soupeř měl moře šancí, ale my jsme na druhou stranu předvedli bojovný výkon a šli jsme štěstí naproti. Chtěli jsme do zápasu nasadit i čtvrtou lajnu, ale domácí hráli od začátku na tři formace, tak jsme se tomu také přizpůsobili. Jsem rád, že jsme po domácím zápase s Třincem uspěli, pro nás je teď každý bod důležitý. Brankáři Pavlu Kantorovi zápas neskutečně sedl, chytil několik nájezdů domácích i trestné střílení, byl to náš nejlepší hráč na ledě.“



Branky a nahrávky: 22. Válek (Z. Sklenička, Matoušek), 60. Jánský (V. Hübl). Rozhodčí: Hradil, Lacina - Flegl, Polonyi. Vyloučení: 4:3. Bez využití. Třetiny: 0:1, 0:1, 0:0. Diváci: 3 811.

Mladá Boleslav: Maxwell - Jan Hanzlík, Němeček, Eminger, Kotvan, Dlapa, Říha - Orsava, Žejdl, Valský - Klepiš, P. Holík, Pacovský - L. Pabiška, Urban, Lenc. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka.

Litvínov: Kantor - Kubát, Hunkes, Baránek, Sörvik, Z. Sklenička, K. Pilař, Gula - F. Lukeš, V. Hübl, Gerhát - Trávníček, M. Hanzl, Jánský - Matoušek, Válek, Vandas. Trenéři: Rulík a D. Stránský.

Vítkovický válec si hleděl prodloužit vítěznou sérii, poslední Jihlavu ale Ostravané v této sezoně ještě neporazili. Hosté využili hned svou první přesilovku večera, Klokovo nahození od modré skončilo za zády brankáře Voldena. Vítkovický náskok mohli ještě zvýšit Bartovič, Lev a Olesz, domácí gólman se ovšem vytáhl důležitými zákroky.

Jihlavské fanoušky rozjásal Hlinka, který zakončil svůj únik podél mantinelu střelou švihem k Bartošákově vyrážečce. Dukla odolávala nájezdům Vítkovic až do prodloužení, které ukončil kapitán hostů Olesz přesným bekhendem. Jeho mužstvo ztratilo po osmi zápasech poprvé bod, vítěznou šňůru ale Vítkovice prodloužily na devět utkání v řadě.

František Zeman (Jihlava): „Věděli jsme, kdo přijede. Vítkovice měly fantastickou sérii, přáli jsme si, aby skončila. Myslím, že jsme neodehráli vůbec špatné utkání, i když bylo chudé na góly. Diváci viděli z obou stran výborný zápas. Vítkovice byly v prodloužení šťastnější, proto si odváží dva body. Jestli prohrajete o gól, nebo o sedm, je jedno. Síla a charakter v týmu je tak obrovský, že ani tato těsná prohra ho nezlomí.“

Jakub Petr (Vítkovice): „Pro nás to byla obrovská zkouška charakteru týmu. Hráli jsme s extrémně těžkým soupeřem. A jsme strašně moc rádi za dva body, které jsme tu vybojovali. Naše aktuální série nebyla v kabině před zápasem žádné téma. Jihlava je podle mě strašně podceňovaný tým a my víme, že má svou sílu, kterou dnes opět ukázala.“



Branky a nahrávky: 22. M. Hlinka (T. Kubalík) - 14. Klok (Sloboda, O. Roman), 64. Olesz (Szturc). Rozhodčí: Hodek, Mrkva - Pešek, Špůr. Vyloučení: 6:5. Třetiny: 0:1, 1:0, 0:0 - 0:1. Využití: 0:1. Diváci: 5 254.

Jihlava: Volden - De la Rose, Suchánek, Stříteský, J. Zdráhal, Šidlík, D. Kajínek, Bryhnisveen - Čachotský, Hamill, Rabbit - Žálčík, Skořepa, F. Seman - T. Kubalík, M. Hlinka, Anděl - Rys, R. Hubáček, Diviš. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Vítkovice: Bartošák - Sloboda, Klok, Hrbas, D. Krenželok, Trška, Urbanec - Bartovič, Lev, Olesz - Szturc, O. Roman, D. Květoň - P. Zdráhal, Kolouch, Kucsera - Š. Stránský, T. Jáchym, Hudeček. Trenéři: Petr, Trnka a V. Vůjtek st.

Snad i fanoušci hostů museli litovat gólmana Pardubic Kacetla, který musel čelit záplavě brněnských střel. Zatímco domácí hráči vypotili za utkání jen 14 ran na branku Langhamera, Kometa obdařila soupeře 43 pokusy. Její dominance se vyplatila před koncem první periody, kdy Erat poslal přesným pasem Radimu Zohornovi před branku nabídku, která se nedala odmítnout.

Gólově se prosadil také druhý Zohorna v brněnském dresu, bratr úvodního střelce Hynek dorážel puk po průniku expardubického Nahodila. Dynamo dostalo ve třetí třetině k dispozici hned tři přesilové hry, kromě zahozené tutovky Treilleho se ale hosté moc strachovat nemuseli. Kometa zvítězila v Pardubicích popáté v řadě.

Branky a nahrávky: 17. R. Zohorna (M. Erat, J. Hruška), 34. H. Zohorna (Nahodil). Rozhodčí: Hribik, Pražák - Kis, Rampír. Vyloučení: 5:5. Bez využití. Třetiny: 0:1, 0:1, 0:0. Diváci: 10 194 (vyprodáno).

Pardubice: Kacetl - Trončinský, Čáslava, Wishart, Cardwell, Mojžíš, Hrabal, Holland - P. Sýkora, Marosz, Rolinek - Perret, Tomášek, S. Treille - J. Sýkora, Poulíček, M. Beran - Starý, Dušek, Vondráček. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

Kometa: Langhamer - O. Němec, Krejčík, Gulaši, Štencel, Bartejs, Malec, Vágner - Haščák, V. Němec, Zaťovič - M. Erat, J. Hruška, R. Zohorna - H. Zohorna, Nahodil, Mallet - Horký, L. Čermák, Dočekal. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný a Haken.

Sparťané se rozhodli pošetřit novou akvizici do brankoviště Jána Laca, proti Liberci se mezi tyče postavil Sami Aittokallio. Ten musel být ve střehu od prvních minut, Ordoš ovšem slibný blafák nedotáhl. Skóre otevřel domácí Jarůšek, když se v hloučku hráčů před Willem zorientoval nejrychleji a doklepl volný puk do sítě. Vyrovnat mohl později Jánošík, jenže finský gólman domácích jeho šanci vychytal.

Nedlouho poté se puk šťastně objevil před Jarůškem, který druhou trefou v utkání zvýšil náskok Sparty. Bílí Tygři vyvíjeli útočné snahy, jenže co nepokryli domácí obránci, jistil Aittokallio. A tak dostal prostor opět Richard Jarůšek, který zblízka nadvakrát překonal Willa a oslavil svůj první hattrick v extralize. Sparta zvítězila po sérii proher podruhé v řadě.

Branky a nahrávky: 20. Jarůšek (A. Kudrna, Z. Michálek), 35. Jarůšek (Říčka, T. Pavelka), 54. Jarůšek (Pech, Kalina). Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Kika - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:6, navíc Uher - J. Vlach, Jánošík všichni 10 min. Využití: 2:0. Třetiny: 1:0, 1:0, 1:0. Diváci: 10 513.

Sparta: Aittokallio - Z. Michálek, T. Pavelka, Kalina, J. Mikuš, Piskáček, Švrček, Nedomlel - A. Kudrna, P. Vrána, Říčka - Jarůšek, J. Hlinka, Reichenberg - Forman, Pech, Klimek - Uher, Pšenička, Kumstát. Trenéři: F. Výborný, J. Nedvěd a Janeček.

Liberec: Will - Pyrochta, Ševc, Kolmann, Šmíd, Jánošík, Maier - Lakatoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Bakoš, J. Mikyska, M. Kvapil - J. Stránský, Redenbach, Ordoš - D. Špaček, Vantuch, J. Vlach. Trenéři: Mlejnek a V. Čermák.