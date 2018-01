ON-LINE: Plzeň srovnává v Brně, Sparta porazila Zlín. Padl Chomutov

Jihlava se v minulém kole konečně dočkala vítězství, na které ale po prohře 0:2 s Libercem nenavázala. Předposlední Litvínov prohrál potřetí v řadě, doma nestačil na Pardubice těsně 1:2. Souboj o druhé místo svedli Hradec Králové s Vítkovicemi, Východočeši zvítězili jasně 4:0. Olomouc dvakrát za sebou prohrála, výhra 4:2 nad Mladou Boleslaví by ale mohla znamenat návrat na vítěznou vlnu.



Piráti zvítězili v předchozích čtyřech utkáních, zápas v Třinci jim ale vůbec nevyšel. Třinecká převaha zpočátku na úrodnou půdu nedopadala. Střeleckou nemohoucnost prolomil až na konci první třetiny Roman Vlach, který si bekhendem položil brankáře Lukeše a pohodlně zavěsil. Posila z Olomouce se prosadila podruhé na začátku druhé periody, po volejích Marcinka a Adamského vedli domácí už 4:0.

Růžičkovým chlapcům se podařilo snížit, když Mrázkovu přihrávku zpoza branky napálil za Hrubce volný Šťovíček. Další jiskřičku naděje vykřesal Dietz, když z mezikruží využil prudkou střelou nabídku Koblasy. Ocelářům se ovšem dařilo držet kotouč daleko od vlastní branky a dvougólový náskok udrželi.

Branky a nahrávky: 19. Roman Vlach (Martin Růžička), 21. Roman Vlach (Marcinko, Martin Růžička), 28. Marcinko (Hrňa, D. Musil), 30. Adamský (Martynek, Marcinko) - 40. Šťovíček (J. Mrázek), 43. Dietz (Koblasa, Flemming). Rozhodčí: Mrkva, R. Svoboda - Pešek, Špůr. Vyloučení: 4:3. Využití: 1:1. Třetiny: 1:0, 3:1, 0:1. Diváci: 4 283.

Třinec: Hrubec - M. Doudera, Krajíček, Roth, Linhart, D. Musil, Jank, Adámek - Martin Růžička, Marcinko, M. Kovařčík - Hrňa, Roman Vlach, Dravecký - Martynek, Polanský, Adamský - Cienciala, Mikulík, Svačina. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.

Chomutov: Š. Lukeš - Valach, Grman, Flemming, Dietz, Slovák, Knot, od 21. navíc J. Mrázek - Vondrka, Huml, Koblasa - J. Havel, Šťovíček, A. Dlouhý - Chrpa, Smejkal, Poletín - V. Tomeček, Chlouba, Hlava. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Hokejový cestovatel Tomáš Svoboda se v Brně se střeleckou formou nepotkal, hostování v pardubickém dresu ale odstartoval stylově – gólem potrestal vyloučení Havlíčka, přesným pasem mu nabil kapitán Rolinek. Domácí ovšem s odpovědí neotáleli, už po 35 sekundách práskl do puku Helt a od modré čáry propálil nic netušícího Kacetla.

Pardubický Svoboda se nachomýtl i u dalších slibných šancí, tentokrát už ale efektivní nebyl. Východočeši se však přeci jen dostali zpět do vedení, v přesilovce využili šířky hřiště k ťukecu, na jehož konci byl přesně mířící Rolinek z hranice brankoviště. Náskok Dynama mohl navýšit Poulíček, Kantor ale jeho gólové úmysly přečetl. Domácí se v závěru duelu marně dostávali do tlaku, tři body tak putují do Pardubic. Litvínov doma prohrál popáté v řadě.

Branky a nahrávky: 11. Helt (M. Hanzl, Baránek) - 10. T. Svoboda (Rolinek, Trončinský), 45. Rolinek (Trončinský, T. Svoboda). Rozhodčí: Hribik, Souček - Gerát, D. Hynek. Vyloučení: 6:4. Využití: 0:2. Třetiny: 1:1, 0:0, 0:1. Diváci: 4 123.

Litvínov: Kantor - Hunkes, Kubát, Sörvik, Baránek, K. Pilař, Z. Sklenička, Gula - Gerhát, V. Hübl, F. Lukeš - Jánský, M. Hanzl, Trávníček - Helt, Válek, Matoušek - Smolka, Havlíček, Dufek. Trenéři: Rulík, D. Stránský a Šlégr.

Pardubice: Kacetl - Trončinský, Čáslava, Mojžíš, Hrabal, Ščotka, Cardwell, Holland - P. Sýkora, Marosz, Rolinek - T. Svoboda, Tomášek, S. Treille - J. Sýkora, Poulíček, Perret - M. Beran, Dušek, Bojko. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

Pražané v minulém utkání prohospodařili vedení nad Třincem a ve Zlíně se chtěli podobné blamáži obloukem vyhnout. Sparta využila až třetí nabídnutou přesilovku, na začátku druhé části vyslal bombu od modré čáry Michálek. Zlín se k vyrovnání přiblížil několika šancemi, Ondráček s Klhůfkem však na brankáře Kašíka nevyzráli.

Náskok Sparty narostl poté, co Pech obral o puk rozehrávající zlínské beky a jeho vyražený pokus uklidil do sítě Forman. Za Berany ovšem rychle snížil Okál, který potvrdil svou střeleckou slinu tečí Honejskovy dělovky. Domácí dokonce vyrovnaly, na trefu Bukartse ale záhy odpověděl druhou brankou Michálek. Konečné skóre formoval Pech, když obral o puk Freibergse a v úniku se nemýlil. Sparta zvítězila počtvrté z posledních pěti zápasů.

Branky a nahrávky: 29. Okál (Honejsek, Freibergs), 43. Roberts Bukarts (Nosek) - 24. Z. Michálek (P. Vrána, J. Hlinka), 28. Forman (Pech), 45. Z. Michálek (P. Vrána), 53. Pech. Rozhodčí: Hradil, Kika - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 5:8. Využití: 2:1. Třetiny: 0:0, 1:2, 1:2. Diváci: 5 019.

Zlín: Kašík - Nosek, Freibergs, Matějíček, Žižka, Řezníček, Valenta, Ferenc - Kubiš, D. Šťastný, O. Veselý - Okál, Honejsek, Roberts Bukarts - J. Ondráček, P. Sedláček, Klhůfek - Popelka, Fryšara, Illo. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.

Sparta: J. Laco - Piskáček, Švrček, Ďaloga, Kalina, Z. Michálek, T. Pavelka, J. Mikuš - A. Kudrna, P. Vrána, Říčka - Forman, Pech, Klimek - Jarůšek, J. Hlinka, Uher - Pšenička, Černoch, Rousek. Trenéři: F. Výborný, J. Nedvěd a Janeček.

Dukla se výhrou nad Litvínovem v uplynulém kole dočkala konce série proher, proti Liberci už ale další triumf nepřidala. Hrůzný začátek připravil domácím Pyrochta, když po 25 sekundách hry otevřel skóre ranou z mezikruží. Na obou stranách se čile vylučovalo, na další změnu stavu si ale diváci museli počkat na konec druhé periody.

Kotouč ze sítě lovil znovu jihlavský Vejmelka, který inkasoval po Dernerově průniku od levého mantinelu. Herní projev Jihlavy se sice s postupem utkání zlepšoval, čisté konto ale domácí libereckému brankáři Willovi nepřekazili.

Branky a nahrávky: 1. Pyrochta (Lakatoš, P. Jelínek), 36. Derner (Bakoš). Rozhodčí: Hodek, M. Sýkora - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 6:7, navíc Suchánek (Jihlava) 10 min. Bez využití. Třetiny: 0:1, 0:1, 0:0. Diváků: 4 293.

Jihlava: Vejmelka - De la Rose, Suchánek, Stříteský, J. Zdráhal, Šidlík, D. Kajínek, Bryhnisveen - T. Kubalík, Skořepa, Hamill - Čachotský, A. Zeman, Jiránek - Žálčík, M. Hlinka, Anděl - Rabbit, R. Hubáček, Diviš. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Liberec: Will - Pyrochta, Ševc, Kolmann, Šmíd, Jánošík, Derner, Maier - Lakatoš, P. Jelínek, M. Kvapil - Bakoš, Redenbach, L. Krenželok - Ordoš, Bližňák, J. Vlach - Jašek, Vantuch, J. Mikyska. Trenéři: Mlejnek a V. Čermák.

Úvodní olomoucký tlak ještě góly nepřinesl. V sedmé minutě už ale Hanáci soupeře ochromili dvěma trefami v rychlém sledu, když prudce pálil Strapáč a po něm Herman. Boleslav však zanedlouho snížila, chybnou rozehrávku domácích přečetl Bernad a předal puk přesně mířícímu Žejdlovi.

Olomouckou „plech-arénu“ zmrazil vyrovnávací trefou v přesilovce Orsava, když se mu nadvakrát povedlo procpat kotouč za Konráda. Ještě ve druhé části ale domácí srovnali, Burian vyjel zpoza branky mezi tři boleslavské hráče a zasunul puk pod překvapeného Maxwella. Za těsného náskoku se jako férový hráč ukázal Eberle, když odvolal vyloučení boleslavského Žejdla za údajné podražení. Srovnat mohl Klepiš, jenže ho zázračně vychytal Konrád a následně se trefou do prázdné branky a prvním gólem za Olomouc uvedl Irgl. Domácí zvítězili pošesté z posledních osmi utkání.

Branky a nahrávky: 7. Strapáč (Houdek, Irgl), 7. Herman (Čáp), 35. Burian (Herman), 60. Irgl - 11. Žejdl (Bernad), 29. Orsava (Klepiš, Kotvan). Rozhodčí: Hejduk, Úlehla - Hlavatý, Ganger. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. Třetiny: 2:1, 1:1, 1:0. Diváci: 4 027.

Olomouc: Konrád - Jaroměřský, Staněk, Rutar, Houdek, Dujsík, Čáp - Eberle, J. Knotek, Laš - Irgl, Strapáč, Burian - Jergl, Herman, Holec - B. Mráz, Sundher, Ostřížek. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.

Mladá Boleslav: Maxwell - Kurka, Jan Hanzlík, Eminger, Němeček, J. Říha, Kotvan, Bernad - Valský, Žejdl, Orsava - Pacovský, P. Holík, Klepiš - Lenc, P. Musil, L. Pabiška - P. Kousal, Urban, Samuels-Thomas. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka.

Rozparáděné Vítkovice si po skalpu lídra z Plzně věřili, ovšem Hradec uštědřil Ostravanům tvrdý políček. Četné přesilové hry nevyužil v první třetině žádný ze soupeřů, první gólová radost se dostavila až v dějství druhém. Šimánkovu střelu od modré dorážel za Bartošáka Pavlík, o minutu později bylo vedení domácích navýšeno nenápadnou tečí Smoleňáka.

Smolný moment zapříčinil třetí gól ve vítkovické síti, když se nepřesná střela Koukala odrazila od zadního mantinelu přímo k Bartošákovi, načež se puk po zmatcích obránců ocitl za brankovou čarou. Parádní hradecký večer potvrdil druhým zásahem v utkání Smoleňák. Čisté konto si připsal domácí brankář Patrik Rybár, Hradec vystřídal svého soupeře na druhém místě v tabulce.

Branky a nahrávky: 28. F. Pavlík (Šimánek, Džerinš), 29. Smoleňák (Graňák, Koukal), 32. Koukal, 45. Smoleňák (Červený, Koukal). Rozhodčí: Pražák, Lacina - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 6:7. Bez využití. V oslabení: 1:0. Třetiny: 0:0, 3:0, 1:0. Diváci: 5 149.

Hradec Králové: Rybár - Pláněk, Vydarený, Zámorský, Cibulskis, Gregorc, Graňák, F. Pavlík - Köhler, Džerinš, Šimánek - Jaroslav Bednář, Kukumberg, Cingel - Smoleňák, Koukal, Červený - Vopelka, Berger, M. Látal. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Vítkovice: Bartošák - Klok, Sloboda, Hrbas, Baranka, Urbanec, Trška - Olesz, Lev, Bartovič - D. Květoň, O. Roman, Tybor - Kucsera, Kolouch, P. Zdráhal - Szturc, Š. Stránský, Dej - T. Jáchym. Trenéři: Petr a Trnka.