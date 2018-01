ON-LINE: Zlín zostuzen Libercem, Sparta slaví. V Boleslavi nestačí Kometa

Souboj sousedících celků v tabulce byl k vidění v Chomutově, kde se domácí Piráti přiblížili devátým Pardubicím na jediný bod po výhře 4:2. Poslední Dukla na konec bídných časů stále čeká, nezměnil to ani duel s Třincem, který Jihlavu porazil 4:1.

Návrat do desítky je na dohled v Mladé Boleslavi, domácím se však postaví silná Kometa. Litvínovu hrozí osmá prohra v řadě, budou Severočeši slavit první vítězství pod koučem Jiřím Šlégrem v Hradci?



Outsider z Jihlavy se ještě nestihl v Třinci ani rozkoukat a už gólman Volden lovil puk z branky. Na přesný bekhend Draveckého zanedlouho navázal Adamský, jehož nenápadné nahození od modré čáry propadlo jihlavskému brankáři, jemuž výhled notně ztížil Polanský. Dukle nepřálo štěstí a poté, co Čachotský rozezněl horní tyč třinecké kasy, se Adamský trefil z dorážky podruhé a s Jihlavou bylo zle.

V polovině utkání sice v přesilovce snížil Dostálek, dí větších příležitostí se však nadále dostávali Oceláři. Chmielewski ani Ondřej Kovařčík své příležitosti ještě neproměnili, třineckou výhru ještě prudkým volejem posvětil Ciencala.

Marek Zadina (Třinec): „Dnes jsme se v úvodu prezentovali výborným hokejem, skoro vše nám tam napadalo. Od druhé části to bylo jako den a noc, zřejmě jsme mysleli, že to půjde samo. Třetí třetina se nesla v duchu té druhé, bylo to hodně upracované, uklidnila nás až branka na 4:1. Tým chválím jen za první třetinu, potom to už bylo slabší.“

František Zeman (Jihlava): „Do utkání jsme vstoupili jako nazdárci a domácí toho využili. Dostali jsme tvrdou lekci z produktivity, první část jsme nezvládli. Poté jsme si vše v kabině vyříkali a druhou a třetí část jsme odehráli mnohem lépe, ale bohužel rozhodl nepovedený začátek. Tak zkušený tým, jakým je Třinec, si utkání v pohodě pohlídal.“

Branky a nahrávky: 1. Dravecký (Chmielewski, Linhart), 5. Adamský (Krajíček), 17. Adamský (L. Kovář, Svačina), 58. Cienciala (O. Kovařčík) - 32. Dostálek (Suchánek, Čachotský). Rozhodčí: Šír, Úlehla - Lederer, Tošenovjan. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Třetiny: 3:0, 0:1, 1:0. Diváci: 3 597.

Třinec: Hrubec - Krajíček, M. Doudera, Linhart, Roth, D. Musil, L. Kovář - Martin Růžička, Marcinko, Rákos - Chmielewski, Roman Vlach, Dravecký - Svačina, Polanský, Adamský - Hrňa, Cienciala, O. Kovařčík. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.

Jihlava: Volden (21. Kořenář) - Suchánek, D. Kajínek, Stříteský, Bryhnisveen, J. Zdráhal, De la Rose, Váňa - Čachotský, A. Zeman, Dostálek - Hamill, Skořepa, Jiránek - Rabbit, M. Hlinka, Anděl - T. Kubalík, R. Hubáček, Diviš. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Zlínu se v posledních utkáních dařilo, na ledě vicemistra z Liberce ovšem Berani zažili noční můru, na kterou rádi zapomenou. Přitom ve druhé třetině se mohli hosté dostat do vedení, Bukartsův únik v oslabení však Will vychytal. Ve druhém dějství propukla liberecká střelnice. V rozmezí dvanácti minut nasázeli Bílí Tygři zlínskému Kašíkovi pět branek, do hostujícího brankoviště poté spěchal náhradník Štůrala.

Ani jeho liberečtí střelci nešetřili, svou druhou trefou večera zvyšoval Lakatoš už na 7:0. Právě třetí liberecká formace byla při chuti, křídelníci Lakatoš s Jaškem nasbírali oba po třech bodech. Příležitosti měli také hosté, jenže to by nesměl být v liberecké brance Roman Will, který z 32 střel nepustil za svá záda ani jedinou a připsal si třetí nulu sezony.

Branky a nahrávky: 25. Ordoš (M. Kvapil, Bližňák), 31. Jašek (Lakatoš), 34. Lakatoš (Jánošík), 35. Bližňák (M. Kvapil, Ševc), 37. Šmíd (Vantuch, J. Vlach), 41. Bakoš (L. Krenželok), 48. Lakatoš (Jašek, Šmíd). Rozhodčí: Pešina, M. Petružálek - J. Ondráček, Špůr. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Třetiny: 0:0, 5:0, 2:0. Diváci: 5 638.

Liberec: Will - Pyrochta, Ševc, Jánošík, Derner, Maier, Šmíd - Bakoš, P. Jelínek, L. Krenželok - Ordoš, Bližňák, M. Kvapil - Lakatoš, Redenbach, Jašek - D. Špaček, Vantuch, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Zlín: Kašík (37. Štůrala) - Ferenc, Freibergs, Nosek, Padrnos, Řezníček, Valenta - D. Šťastný, Fořt, Roberts Bukarts - Okál, Honejsek, O. Veselý - Kubiš, P. Sedláček, Klhůfek - Fryšara, Popelka, Illo. Trenéři: R. Svoboda a M. Hamrlík.

Pardubický lednový optimismus značně narušily dvě poslední porážky, k té páteční proti Zlínu nyní přibyl i neúspěch z Chomutova. Svěřenci Vladimíra Růžičky nastoupili ve speciálních dresech imitujících zdravotnický úbor, střetnutí totiž bylo zasvěceno právě zdravotníkům. Dynamo mohl poslat do vedení Treille, jeho rána však skončila pouze na tyči. Skóre tak otevřeli Piráti, kdy Sklenářův pas poslal dělovkou od modré čáry do sítě Dietz. Mezi domácími se činil také Koblasa, jehož šance se však neujaly.

Zato Havel se Smejkalem se radovat mohli, tříbrankový náskok Chomutova zbrzdil juniorský reprezentant v dresu Dynama Martin Kaut. Domácí už vítězný směr do konce střetnutí neopustili a po dvou prohrách se dočkali tří bodů. Navíc se na deváté Dynamo dotáhli na rozdíl jediného bodu.

Branky a nahrávky: 12. Dietz (Sklenář, Vondrka), 17. J. Havel (Flemming, A. Dlouhý), 30. Smejkal (V. Tomeček, Poletín), 37. V. Růžička ml. (Vondrka, Sklenář) - 32. M. Kaut (Hrabal, Trončinský), 39. Marosz (Rolinek, Trončinský). Rozhodčí: Hradil, Kubičík - Barvíř, D. Hynek. Vyloučení: 7:4, navíc Smejkal (Chomutov) 10 min. Využití: 1:1. Třetiny: 2:0, 2:2, 0:0. Diváci: 4 628.

Chomutov: Š. Lukeš - Valach, Grman, Flemming, Dietz, Slovák, Knot - Vondrka, V. Růžička ml., Sklenář - Skokan, Huml, Koblasa - V. Tomeček, Smejkal, Poletín - J. Havel, Šťovíček, A. Dlouhý. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Pardubice: Kacetl - Cardwell, Wishart, Trončinský, Čáslava, Hrabal, Mojžíš, Holland - T. Svoboda, Tomášek, S. Treille - P. Sýkora, Marosz, Rolinek - M. Kaut, Poulíček, Perret - Bojko, Dušek, M. Beran. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

Nevšední odění si připravili také hokejisté Sparty, která se při tradiční akci rozhodla tentokrát věnovat armádním složkám a tomu přizpůsobit trikoty hráčů. Ty však domácím zpočátku štěstí nepřinášely, slibné šance posily Buchteleho a zkušeného Pecha zůstaly bez využití. Přetahovanou odstartoval vítkovický Hrbas, jehož přesný švih byl nad Aittokalliovy síly. Sparta se dostala rychle k odpovědi po individuální akci Černocha, do druhé pauzy se vrátil vedení hostům důsledný Lev.

Kýženého vyrovnání se domácí přeci jen dočkali, v polovině třetího dějství rozburácel O 2 arénu Švrček. Za okamžik ale pláchnul sparťanské obraně Szturc, který dorazil vlastní střelu za gólmana. Sparta těsně ztrácela až do závěru, 29 sekund před koncem napřáhl na modré čáře Zbyněk Michálek a bylo vyrovnáno. Vítěze určily až desátá série nájezdů, rozhodujícím střelcem byl Jiří Černoch.

Branky a nahrávky: 31. Černoch, 51. Švrček (Jarůšek, Říčka), 60. Z. Michálek (Pech, Forman), rozhodující sam. nájezd Černoch - 27. Hrbas (Š. Stránský, Trška), 40. Lev, 52. Szturc. Rozhodčí: Heikkinen (Fin.), Kika - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:1. Třetiny: 0:0, 1:2, 2:1 - 0:0. Diváci: 15 115.

Sparta: Aittokallio - Ďaloga, Z. Michálek, J. Mikuš, Kalina, T. Pavelka, Švrček, Nedomlel - Forman, Pech, Klimek - A. Kudrna, P. Vrána, Buchtele - Jarůšek, Černoch, Říčka - Uher, Rousek, Kumstát. Trenéři: F. Výborný, Rulík, J. Nedvěd a Janeček.

Vítkovice: Bartošák - Sloboda, Klok, Baranka, Hrbas, Trška, Urbanec - Dej, Lev, Olesz - Tybor, O. Roman, Pytlík - P. Zdráhal, Kolouch, Kucsera - Szturc, Š. Stránský, Kurovský. Trenéři: Petr a Trnka.