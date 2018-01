Kometa přetlačila Spartu, Litvínov znovu prohrál. Padla i první Plzeň

Sparťané měli na dosah tři body, jenže šest sekund před koncem základní hrací doby srovnal Martin Erat a jeho mladší jmenovec Nečas rozhodl po 15 sekundách nastaveného času.

Litvínov prohrával už 0:2, dokázal ovšem vyrovnat a vybojovat prodloužení, díky kterému bodovali Severočeši poprvé po měsíci. Přesto nezabránili dvanácté porážce v řadě a stále se krčí na posledním místě tabulky.

Jihlava se odrazila od ligového dna a doma přetlačila v prodloužení rozjeté Pardubice 3:2, Dukla přitom ještě v předposlední minutě prohrávala o gól. Hradec poslední dvě utkání s Olomoucí prohrál, tentokrát si ale zlepšil bilanci s Hanáky výhrou 3:0.

Vítkovice ukončily útlum, když si vychutnaly Chomutov vysokým vítězstvím 7:3. Třemi body se o vysoký triumf zasloužil kapitán Olesz, Ostravané tak po třech prohrách znovu slavili výhru.

Liberec zvítězil pětkrát v řadě, jeho sérii ovšem ukončil Třinec vítězstvím 4:0. I díky výkonu brankáře Šimona Hrubce, který pochytal všech 42 střeleckých pokusů Bílých Tygrů.

Vítkovice mají dost lednového úpadku, což ukázaly už po 39 vteřinách, kdy se trefil od modré Urbanec. Piráti sice srovnali po střele Knota, ale pak už se otěží zápasu chopili pevně Ostravané. Pěknou individuální akci zakončil Tybor, po něm si střihl samostatný únik zakončený gólem Zdráhal. Zásahy Koloucha s Romanem znamenaly jasné vedení domácích před druhou přestávkou. Po ní sice Koblasa se Sklenářem snížili, na bodový zisk to však zdaleka nestačilo. Třemi body (1+2) se vytáhl vítkovický kapitán Olesz.

Jakub Petr (Vítkovice): „Po nevydařeném derby a předchozím venkovním tripu s jedním bodem jsme museli naplno zabrat. Z tohoto pohledu jsme spokojeni. Hra ale celkově nebyla ideální, střídali jsme lepší momenty s těmi horšími. Když výrazněji vedete, je vždycky důležité na začátku třetí třetiny pohlídat si prvních pět minut. A to se nám nepovedlo. Důležitý byl gól na 6:3, po něm se to zlomilo.“

Jan Šťastný (Chomutov): „Do utkání jsme nevstoupili dobře, hned v prvním střídání jsme inkasovali branku. Sice jsme srovnali, ale pak nám vítkovická hra dělala problém. Byli lepší ve věcech, které rozhodují a které nás zdobily v minulých letech. Tedy v tlaku do brány a clonění před gólmanem. Až za stavu 5:1 jsme ukázali, že hokej hrát umíme. Domácí ale byli tak rozjetí, že jsme na ně prostě neměli.“



Branky a nahrávky: 1. Urbanec (Lev, Olesz), 13. Tybor (Baranka, Kucsera), 29. P. Zdráhal (Olesz, Bartošák), 33. Kolouch (P. Zdráhal), 34. O. Roman (Baranka), 52. Olesz (Trška, Hrbas), 59. T. Jáchym (Kurovský) - 8. Knot (Dietz), 41. Koblasa (Vondrka, Smejkal), 48. Sklenář (Flemming, Skokan). Rozhodčí: Hradil, Mrkva - Hlavatý, Tošenovjan. Vyloučení: 2:7, navíc Olesz (Vítkovice) 10 min. Využití: 3:1. Třetiny: 2:1, 3:0, 2:2. Diváci: 5 417.

Vítkovice: Bartošák - Sloboda, Urbanec, Baranka, Hrbas, Trška, Výtisk - Dej, Lev, Olesz - Tybor, O. Roman, Szturc - P. Zdráhal, Kolouch, Kucsera - Š. Stránský, T. Jáchym, Kurovský - Pytlík. Trenéři: Petr a Trnka.

Chomutov: Š. Lukeš - Valach, Grman, Flemming, Dietz, J. Mrázek, Knot, Szathmáry - Vondrka, Smejkal, Koblasa - Skokan, Sklenář, Lauko - V. Tomeček, Huml, Poletín - J. Havel, Šťovíček, A. Dlouhý. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný.

Lídr tabulky z Plzně na soupeře vlétl. Nejprve si na brankáři Růžičkovi vylámali zuby Moravčík s Indrákem, následná dorážka Mertla pak mířila vedle branky. Neúspěšné koncovky domácích Boleslav využila, skóre otevřel Urban po Klepišově pasu zpoza Svobodovy klece. Gólových šancí bylo plno na obou stranách, ovšem inkasovala znovu Plzeň, když Říhovu střelu tečoval Pabiška. Na jednogólový rozdíl sice snížil Indrák, naděje domácích ale pohřbily branky Valského a Dlapy. Plzeň padla poprvé po pěti výhrách, v této sezoně navíc dosud doma pokaždé bodovala.

Ladislav Čihák (Plzeň): „Boleslav na nás byla dobře nachystaná, my naopak ne. Nešly nám nohy, vázla rozehrávka a neudrželi jsme se na puku. Nepomohli jsme si ani přesilovkami, nebylo to v našem podání dobré. Někteří hráči holt musí přidat. Není možné se spoléhat jen na čtyři hráče. To by bylo i v play-off málo. Hráči mohou být podráždění, z toho plynou někdy i zbytečné fauly. Ale vše si vyhodnotíme až na videu. Jsme ve finále rádi, že první domácí prohra za tři body přišla až tak pozdě.“

Viktor Ujčík (Mladá Boleslav): „Po minulé ztrátě bodů doma to pro nás byl další důležitý zápas. Musím kluky pochválit za enormní bojovnost a nasazení. Navíc nás podržel svým výkonem gólman Růžička, hodně nás uklidnil i první gól. Právě první přesilovka byla od nás dnes paradoxně jediná, na kterou se dalo koukat. Hráli jsme disciplinovaně do obrany a dohrávali jsme souboje. Tím jsme byli soupeři nepříjemní.“



Branky a nahrávky: 4. Indrák (Pour, Kvasnička) - 9. Urban (Klepiš, Kotvan), 30. L. Pabiška (J. Říha, Nahodil), 48. Valský (Orsava, Eminger), 58. Dlapa (Lenc). Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Souček - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 7:5, navíc Hollweg 5 min. a do konce utkání - Němeček 10 min. Využití: 0:2. Třetiny: 0:1, 1:1, 0:2. Diváci: 6 333.

Plzeň: M. Svoboda - Jones, Moravčík, J. Kindl, Kvasnička, Kaňák, D. Sklenička - Gulaš, Mertl, Kantner - T. Kubalík, Kratěna, Schleiss - Indrák, Kracík, Pour - Hollweg, Rubner, D. Kindl. Trenéři: Martin Straka, Čihák, Jiří Hanzlík a Vlasák.

Mladá Boleslav: J. Růžička - J. Říha, Jan Hanzlík, Kotvan, Dlapa, Eminger, Němeček - Valský, Žejdl, Orsava - Pacovský, V. Němec, Klepiš - Lenc, Nahodil, L. Pabiška - P. Kousal, Urban, P. Musil. Trenéři: Kýhos, Ujčík a Žabka.

Litvínov chtěl ukončit černou sérii porážek a proti Zlínu začal aktivně, velkou šanci si vypracoval Mikúš, Kašík ho však vynuloval. To hosté svůj tlak využili, Fryšara od pravého mantinelu propálil Kantora. Další ránu Vervě zasadil Ferenc ve dvojnásobné přesilovce. Se Severočechy už to vypadalo znovu hodně bledě, jenže nejprve srovnal Martin Hanzl a nedlouho po něm si najel mezi kruhy na přihrávku Gerhát a vyrovnal.

Litvínov ve třetím dějství znovu prohrával, díky trefě Hübla osm vteřin před koncem si však vynutil prodloužení. V něm vystřelil Zlínu bod navíc ze samostatného úniku Ondráček. Domácí bodovali v lednu poprvé, padl ale podvanácté za sebou.

Jiří Šlégr (Litvínov): „Přestože jsme prohrávali, tak první třetina nebyla z naší strany špatná. Očekávali jsme, že do druhé části půjdeme s větším tlakem, bohužel jsme inkasovali ve třech. Bylo vidět, že hráči to nechtějí vzdát. V závěru jsme bojovali do posledních vteřin a podařilo se nám vyrovnat. V prodloužení je to vabank o to, komu se povede více kombinovat. Bohužel se nám to nepovedlo a prohráli jsme.“

Robert Svoboda (Zlín): „Jsme spokojeni s bodovým ziskem. Bylo to pro nás příznivější, domácí po našich chybách srovnali. Mrzí nás vyrovnávací branka osm vteřin před koncem. Jsme spokojeni, že si vezeme domů dva body.“



Branky a nahrávky: 36. M. Hanzl (J. Mikúš, Marek Růžička), 38. Gerhát (Jurčík), 60. V. Hübl (J. Mikúš, F. Lukeš) - 15. Fryšara (Illo), 32. Ferenc (Roberts Bukarts, Freibergs), 47. D. Šťastný (Nosek, Honejsek), 64. J. Ondráček (Kubiš). Rozhodčí: Kika, Hejduk - Pešek, V. Hanzlík. Vyloučení: 3:4, Baránek (Litvínov) 10 min. Využití: 0:1. Třetiny: 0:1, 2:1, 1:1 - 0:1. Diváci: 2 245.

Litvínov: Kantor - Iberer, Šesták, Gula, Kubát, Čutta, Baránek - Jánský, V. Hübl, F. Lukeš, od 30. navíc L. Doudera - M. Hanzl, J. Mikúš, Marek Růžička - Jurčík, Gerhát, Trávníček - Havelka, Válek, Matoušek. Trenéři: Šlégr, Weissmann, Skuhrovec a D. Stránský.

Zlín: Kašík - Ferenc, Freibergs, Nosek, Valenta, Žižka, Řezníček, Matějíček - D. Šťastný, Honejsek, Roberts Bukarts - Okál, Fořt, O. Veselý - Kubiš, Popelka, J. Ondráček - Illo, Fryšara, Klhůfek. Trenéři: R. Svoboda, M. Hamrlík a Hrazdira.

Úvodní třetina utkání v Jihlavě měla k disciplinovanosti hodně daleko, rozhodčí v prvním dějství rozdali celkem 36 trestných minut, z toho dvě „desítky“ putovaly na vrub pardubických Svobody s Wishartem. Mezi střelce se zapsal domácí Stříteský, jehož střela od modré čáry se zastavila až v síti.

Za Východočechy ale srovnal ruský útočník Bojko a Martin Kaut stav zápasu otočil, i přes silnou zlobu hráčů i fanoušků Dukly nad nepotrestaným zákrokem na Skořepu. Právě on se ale Dynamu pomstil, když před koncem utkání srovnal na 2:2 a šlo se do prodloužení. V něm trefil výhru domácích v přesilovce Hudáček.

František Zeman (Jihlava): „Z dnešního zápasu jsme vytěžili dva body a diváci, kteří přišli na Horácký zimní stadion, viděli výborné utkání. Možná jsme byli šťastnější, ale máme body. Věřím, že urvané vítězství nás znovu nakopne a půjdeme do pátečního zápasu s Kometou opět naplno. Jsme rádi, že nám to v přesilových hrách začíná padat. Hráči si věří. Škoda, že jsme přesilovek nevyužili ještě více, mohli jsme mít po šedesáti minutách tři body.“

Pavel Marek (Pardubice): „Bylo to velmi vyrovnané utkání s obrovským nasazením a ve vysokém tempu. Z našeho pohledu je tohoto výsledku velká škoda, protože jsme měli velkou naději na zisk tří bodů. Ve třetí třetině jsme měli výpadky v koncentraci i v disciplíně. Dukla měla sérii přesilovek, ve kterých utkání otočila ve svůj prospěch.“



Branky a nahrávky: 17. Stříteský (Čachotský, Dostálek), 59. Skořepa (Stříteský), 65. R. Hubáček (Diviš) - 24. Bojko (Trončinský, S. Treille), 37. M. Kaut (Tomášek). Rozhodčí: Pešina, R. Svoboda - Kis, Rampír. Vyloučení: 6:11, navíc Wishart, T. Svoboda (oba Pardubice) oba 10 min. Využití: 3:0. Třetiny: 1:0, 0:2, 1:0 - 1:0. Diváci: 4 183.

Jihlava: Kořenář - D. Kajínek, Suchánek, Bryhnisveen, J. Zdráhal, Stříteský, Půža, Váňa - Čachotský, A. Zeman, Dostálek - P. Straka, Skořepa, F. Seman - Žálčík, M. Hlinka, Anděl - Hamill, R. Hubáček, Diviš. Trenéři: Vlk a F. Zeman.

Pardubice: Kacetl - Trončinský, Hrabal, Cardwell, Wishart, Holland, Mojžíš, Ščotka - P. Sýkora, Marosz, Rolinek - T. Svoboda, Tomášek, S. Treille - M. Kaut, Poulíček, Perret - Bojko, Dušek, M. Beran. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

Útok na šestou výhru v řadě Liberci nevyšel, i když to byli Bílí Tygři, kteří se dostali do první velké šance. Poté už se musel na druhé straně činit gólman Will, který si sice poradil s pokusy Svačiny a Petružálka, na střelu Růžičky do odkryté branky ale byl krátký. Domácí se tlačili za vyrovnáním, jenže jejich snahy mařil pozorný Hrubec. Gólová radost už propukala jen na jedné straně, díky trefám Draveckého, Mikulíka a dalšího zásahu Růžičky zvítězili Oceláři popáté za sebou. Třinecký Hrubec zlikvidoval všech 42 střel Liberce.

Filip Pešán (Liberec): „My jsme dnes byli tým, který nestačil soupeři v bruslení, v osobních soubojích, včetně vhazování a malých soubojů po celém hřišti. V naší hře se objevily nesmyslné ztráty na útočné modré čáře a zbytečné fauly, které soupeř dvakrát potrestal. Všechny tyto atributy pak dovedly zaslouženě zápas k vítěznému konci pro Třinec.“

Marek Zadina (Třinec): „V první třetině to byl vyrovnaný zápas. Věděli jsme, že Liberec hraje v poslední době ve velké formě, měl skvělé výsledky hlavně doma a dařilo se mu střelecky. Měli jsme z toho zdravý respekt a přistoupili jsme k utkání výborně. Odehráli jsem dobrou první třetinu, pomohli jsme si přesilovkou a dali jsme gól. Druhá třetina nebyla z naší strany povedená, dostávali jsme se hodně pod tlak, Liberec měl spoustu šancí. Výborně nás ale podržel brankář Hrubec. Opět jsme ale v přesilovce dali na 2:0 a tým se uklidnil. Do třetí třetiny jsme šli s tím, že musíme hrát více na kotouči, že nesmíme puky odhazovat. Hráči si začali více věřit. Třetí třetinu jsme zvládli velmi dobře, ohlídali jsme si střední pásmo, dali jsme pak dva góly navíc a získali tři body.“



Branky a nahrávky: 13. Martin Růžička (O. Kovařčík, Cienciala), 31. Dravecký (J. Petružálek, Martin Růžička), 44. Dravecký (Linhart), 51. Mikulík (Chmielewski). Rozhodčí: Hribik, Pražák - Barvíř, Lhotský. Vyloučení: 5:6. Využití: 0:2. Třetiny: 0:1, 0:1, 0:2. Diváci: 4 454.

Liberec: Will - Pyrochta, Ševc, Jánošík, Derner, Kolmann, Šmíd - Bakoš, P. Jelínek, L. Krenželok - J. Stránský, Bližňák, Ordoš - Lakatoš, Redenbach, Jašek - D. Špaček, Chrtek, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Třinec: Hrubec - M. Doudera, Krajíček, Roth, D. Musil, Adámek, Linhart - J. Petružálek, Mikulík, Chmielewski - Martin Růžička, Roman Vlach, Dravecký - Svačina, Polanský, Adamský - Hrňa, Cienciala, O. Kovařčík. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.

Oba celky nastoupily bez svých brankářských jedniček, hostující Falter se ale musel otáčet o poznání víc než jeho protějšek Pavelka. Už v páté minutě využil přesilovku hradecký Kukumberg, když si najel na přesnou přihrávku Cingela a mířil přesně. Utkání přerušil tvrdý souboj, po němž se olomoucký Ondrušek jen těžce zvedal z ledu. Náskok Hradce navýšil Šimánek, o třetí zásah domácích se postaral Berger. Východočeši si po dvou prohrách spravili chuť a upevnili si druhou příčku v tabulce.

Václav Sýkora (Hradec Králové): „Do zápasu jsme vstoupili dobře, drželi jsme se na puku a měli jsme mírnou herní převahu, ale vyjádřili jsme ji jen jednou brankou. Je nutno říct, že i Olomouc dobře bránila, a proto jsme neměli moc vyložených šancí. Druhá třetina byla z našeho pohledu nejhorší z celého zápasu, hráli jsme rozháraný hokej, byla tam spousta nepřesností. Olomouc zvýšila aktivitu a věděli jsme, že se to ve třetí třetině ještě zintenzivní. Velkým povzbuzením proto byla druhá branka do šatny. Třetí třetinu jsme odehráli dobře takticky, nekomplikovali jsme si rozehrávku v našem pásmu. Chtěl bych vyzdvihnout brankáře Pavelku za čisté konto. Za tři body jsme rádi, protože bilance s Olomoucí nebyla v této sezoně příznivá.“

Zdeněk Moták (Olomouc): „Myslím si, že domácí velice dobře bránili, těžko jsme se dostávali ke střelám a dorážkám. Přesto jsme si pár šancí vytvořili, ale neproměnili jsme je. Druhá třetina byla z našeho pohledu poměrně kvalitní, dostali jsme domácí pod tlak, přestříleli jsme je, ale žádná branka z toho nevykrystalizovala. Domácí vyhráli každou třetinu 1:0, proto zaslouženě zvítězili.“



Branky a nahrávky: 5. Kukumberg (Cingel, Graňák), 40. Šimánek (Kukumberg, M. Látal), 55. Berger (Zigo, Gregorc). Rozhodčí: Bejček, Hodek - Jindra (41. Lučan), Zíka. Vyloučení: 3:4. Využití: 1:0. Třetiny: 1:0, 1:0, 1:0. Diváci: 3 883.

Hradec Králové: J. Pavelka - Zámorský, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Rosandič, Pláněk - Jaroslav Bednář, Džerinš, Cingel - Köhler, Dragoun, Červený - M. Látal, Kukumberg, Šimánek - Zigo, Berger, Vopelka - R. Pavlík. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Olomouc: Falter - Škůrek, Vyrůbalík, Houdek, Ondrušek, Jaroměřský, L. Galvas, J. Galvas - Eberle, J. Knotek, Laš - Skladaný, Strapáč, Burian - Jergl, Herman, Holec - Podlaha, B. Mráz, Ostřížek. Trenéři: Venera, Tomajko a Moták.

Legenda František Ptáček symbolicky odehrál první střídání Sparty, jinak ale domácím v úvodu utkání do smíchu nebylo. Nejprve jim kazil náladu brněnský gólman Čiliak, ještě hůře bylo Pražanům po gólu Nečase. Přetahovaná začala, když ve druhé periodě vyrovnal tečí Vrána a otočit mohl Buchtele, jenže chybu brněnské obrany nepotrestal. A tak se vedení znovu chopila Kometa, na Zohornovu trefu ale našel odpověď Černoch.

Domácí poprvé v zápase vedli po samostatném úniku Jarůška a už by sahali po třech bodech, kdyby se šest sekund před koncem neprosadil kapitán hostí Erat. V prodloužení stačilo Nečasovi jen 15 vteřin na úprk přes celé hřiště i přesné zakončení.

Jaroslav Nedvěd (Sparta): „Ukázali jsme, že můžeme hrát s top týmy. Hráli jsme s Plzní o gól, dnes jsme se dostali z nepříznivého stavu až do vedení, které jsme bohužel netaktickou hrou v posledních vteřinách ztratili. Pak jsme nešťastnou shodou okolností inkasovali i rozhodující gól. Hráč Brna zlomil hokejku, šel střídat a ten, který jej nahradil, nám zůstal za zády a nebyl pokrytý. Během dvaceti vteřin jsme ztratili vyhraný zápas, což je škoda, protože kluci chtěli, byli koncentrovaní a bojovali.“

Kamil Pokorný (Brno): „V první třetině jsme dali gól, ale měli jsme zbytečná vyloučení. Musím ale kluky pochválit, oslabení dnes hráli výborně. Ve třetí jsme sehráli výborně přesilovku, dostali se do vedení, ale pak přišly dvě chyby a Sparta se dostala do vedení. Na klukách ale bylo cítit, že chtějí uspět. Myslím, že díky tomu se nám podařilo odjet a šest vteřin před koncem vyrovnat. A poté i strhnout vítězství na svou stranu v prodloužení. Je to důkaz toho, že mužstvo má charakter.“



Branky a nahrávky: 26. P. Vrána (J. Mikuš, Jarůšek), 51. Černoch (T. Pavelka, Řepík), 53. Jarůšek - 7. Nečas (H. Zohorna, Mallet), 45. H. Zohorna (M. Erat), 60. M. Erat (Zaťovič, H. Zohorna), 61. Nečas (M. Erat). Rozhodčí: Fraňo, Šír - Gebauer, Lederer. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1. Třetiny: 0:1, 1:0, 2:2 - 0:1 Diváci: 11 054.

Sparta: Aittokallio - Z. Michálek, Ďaloga, J. Mikuš, Kalina, Nedomlel, T. Pavelka, Švrček, Ptáček - Forman, Pech, Klimek - Řepík, P. Vrána, Buchtele - Jarůšek, Černoch, A. Kudrna - Uher, Rousek, Kumstát. Trenéři: F. Výborný, Rulík, J. Nedvěd a Janeček.

Kometa: Čiliak - O. Němec, Krejčík, Štencel, Gulaši, Bartejs, Malec - M. Erat, P. Holík, Zaťovič - Haščák, J. Hruška, Vincour - H. Zohorna, Nečas, Mallet - Vondráček, L. Čermák, Dočekal. Trenéři: L. Zábranský st., Pokorný a Horáček.