ONLINE: Liberec se v Hradci rychle ujal vedení, Plzni stačí k postupu výhra

Bílým Tygrům se vyplatilo držet v odvetách nervy na uzdě, v domácím prostředí srovnali sérii s Hradcem na 2:2. V táboře Severočechů vládne mnohem lepší nálada.

„Věřil jsem tomu, že domácí zápasy zvládneme. Jsem rád, že celý tým bojoval tak, jak se má. Potvrdili jsme, že i v Hradci jsme hráli dobře, jen jsme to tam nedotáhli do vítězného konce,“ těšilo libereckého brankáře Romana Willa.

Hradec se musel v posledním střetnutí obejít bez lídra Jaroslava Bednáře, otazník nad jeho startem visí i tentokrát. Prý se ukáže až před zápasem. „V přesilovce je jeho absence hodně znát, je to zkušený hráč,“ přiznal hradecký kouč Václav Sýkora.



Plzeň, nejlepší tým základní části, sice na úvod čtvrtfinále škobrtnul, zbylá utkání s Olomoucí už ale zvládl. K postupu do semifinále chybí Indiánům poslední krůček.



„Je to 3:1, ale hraje se na čtyři vítězné zápas. V Plzni se může stát cokoliv a my se na to musíme připravit. Olomouc nás tady porazila na nájezdy a nám nezbývá než se připravit i z morálního hlediska,“ plánoval trenér Ladislav Čihák.

K výkonu z prvního zápasu série se upínají také Hanáci. Aby udrželi naději, musí dát do pátého duelu všechno. „Dokázali jsme je jednou porazit, druhý zápas byl vyrovnaný až do konce. Jedeme tam s tím, že musíme vyhrát. Víme, že to umíme,“ hlásil před bitvou olomoucký útočník Jan Eberle.