ONLINE: Třinec vede v pátém čtvrtfinále nad Pardubicemi 2:0

Kouč Ocelářů Václav Varaďa po druhém prohraném střetnutí v Pardubicích přiznal, že Slezané s takovým vývojem série nepočítali. „Ale poctivě se připravíme na další utkání a věřím, že ho na domácím ledě zvládneme,“ burcoval trenér.

To Východočeši se na led soupeře vrací s o poznání lepší náladou. Srovnáním čtvrtfinálové série překonali sami sebe, teď se pokusí urvat první triumf na ledě soupeře.

„Třinec je z vývoje asi trochu zaskočený. Uvědomujeme si to a všechno to může být naší výhodou. Jsou to jen jejich problémy, a čím víc nás budou mít v hlavě, tím líp,“ vzkázal centr David Tomášek.