ON-LINE: Chomutov hájí neporazitelnost, Pardubice vedou nad Jihlavou

Hokej

Další 2 fotografie v galerii Pardubický bek Tomáš Mojžíš (vestoje) blokuje pokus Lukáše Žálčíka z Jihlavy. | foto: ČTK

dnes 17:26

Vydrží neporazitelnost Chomutova i po 6. kole hokejové extraligy? Překazit se to snaží Vítkovice, kterým prozatím vstup do sezony také vychází. Zlínští hokejisté se naopak trápí, na domácím ledě bojují proti Litvínovu o první body od úvodního kola, které by je vynesly z poslední příčky v tabulce.

Sledujeme on-line Vstoupit do diskuse

Plzeň, jejíž produktivní útok nahání soupeřům strach, hraje v Mladé Boleslavi, která dosud vstřelila přesně polovinu branek v porovnání se soupeřem.

6. kolo on-line Od šesté hodiny proti sobě nastoupují v tradičním duelu posílené Pardubice s jihlavskou Duklou, oživlý Hradec se pokouší navázat na bodové zisky v Olomouci.