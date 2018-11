ONLINE: Kometa přerušila sérii proher, zabere také proti Olomouci?

V posledních dnech se o Kometě mluvilo zejména ve spojení s Tomášem Plekancem. Zkušený útočník v pondělí prozradil, že po návratu ze zámoří spojí své jméno kromě Kladna právě s brněnským klubem.

Jeho první start za Kometu je ale v tuto chvíli vzdálenou budoucností, svěřence Libora Zábranského teď zajímá hlavně to, jak navázat na výkon z posledního kola. Těsná výhra 3:2 v Litvínově totiž byla prvním vítězným počinem po třízápasovém strádání.

To Olomouc se nachází v jiném rozpoložení, byť v tabulce na svého dnešního soupeře ještě dva body ztrácí. Hanáci slavili triumf ve čtyřech z posledních pěti zápasů a pokud by se jim dařilo také v Brně, přeskočí protivníka i v tabulce a vejdou se do první šestky.