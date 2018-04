Vzkříšenou Kometu spasily teče mezi betony. Nejsme poserové, těší Hrušku

Oba góly 32letého centra byly téměř totožné.

Rána z dálky. A (ne)šťastná teč, po níž kotouč zaplul mezi betony třineckého brankáře Hrubce. „Máme bod, pro který jsme přijeli. Dva by byly lepší, ale i jeden je výborný. A lepší vyhrát takhle než jednoznačně,“ pronesl Hruška.

Po závěrečné siréně se strhla ještě hromadná potyčka. Hodně vypjatý mač, co říkáte?

Jo, nějaká šarvátka tam byla, Něma (Ondřej Němec) má šrám od jednoho jejich hráče. Ani nevím, který šikula to byl. Asi to neunesl, to se stává. Včera tam mával hokejkou taky, ukazoval něco na kostku a dneska Němu dloubnul do oka.

Závěr prvního finále jste naopak vyostřili vy. Pomohlo vám to při startu nedělního zápasu?

Nevím, přišli jsme na jiný zápas. Včera jsme nechtěli končit tak, že dostaneme pět gólů a nic. Bylo tam spousta kluků, kteří to přibrousili, vzalo jim to nějaké síly. Nějaký význam to mělo, ale nebylo tam nic zákeřného. Byla to kvalitní práce od všech a dnes jsme přišli s tím, že chceme hrát kvalitní hokej.

Cítíte, že se to bude takhle mydlit i v dalších zápasech série?

Nehraje se o málo, emoce tam jsou. Včera jsme se snažili přitvrdit my, dneska do toho šli víc oni. Nic, co by tam bylo navíc, to je hokej, skončilo to hvizdem. Rozešli jsme se každý na svoji stranu a za tři dny se do toho pustíme znova.

Kometa ve vyřazovacích bojích poprvé po třech letech v sérii prohrávala. Cítil jste, že tahle parta porážky neskousne?

Víme, že hrajeme proti kvalitnímu soupeři. Nemůžeme počítat s tím, že přijedeme a hned vyhrajeme. Bylo by to příjemnější, ale nejsme poserové. Je to sport, proč by nás nemohl porazit Třinec, který má super sezonu, super hráče a skončil v základní části nad námi?

Co druhé finále rozhodlo?

Celkově to byla naše hra v rozhodující třetí třetině. Hráli jsme zodpovědně, nedělali jsme hloupé chyby. Martin Zaťovič dal krásný gól, tohle on umí perfektně. Pak tam sice bylo drobné drama, ale nic velkého.

V čem jste se oproti sobotě zlepšili?

To je hrozně těžké říct. Kdyby z nějaké šance dali první gól oni, vypadalo by to jinak. Včera měli štěstí, dneska jsme hráli líp my.

První trefu jste měl na svědomí vy. Od mantinelu jste vystřelil a soupeřův bek puk srazil mezi Hrubcovy betony. Štastný gól?

Každá pozice, která se naskytne a dá se z ní vypálit, je střelecká. Říkal jsem si, že je lepší vystřelit po zemi, kde je větší šance na odraz. A to se stalo.

A váš druhý gól? Při něm jste šikovně tečoval Krejčíkovu střelu.

Bavili jsme se, že potřebujeme dostávat puky rychle do brány. Oni si dobře a rychle rozebírají hráče jeden na jednoho. Takže čím rychleji puk přiletí, tím větší šance vznikne. A jak tam Kuba rychle puk nahodil, stihl jsem tam nastavit hokejku.

Místo oslavy jste ale sykl bolestí, neboť jste dostal sekeru přes ruku, viďte?

Já to neviděl, v tu chvíli to zabolí. Ale to jsou bolístky, které vlastně nejsou ani bolístky. To jde okamžitě pryč a jede se dál.