Dostali jsme facku, zní z Komety. A třinecký Varaďa se o hráče nebál

Na úvodní finálovou partii budou chtít obhájci extraligového titulu z Brna zapomenout. „Dostatečně jsme se nepřipravili,“ vykládal útočník Marcel Haščák, jenž zaznamenal jedinou trefu Komety.

„Dlouho jsme nehráli, jen trénovali. Bude ale nový den, nový zápas. Každý věděl, že série neskončí 4:0. Máme čas na to to otočit,“ dodal slovenský reprezentant.

Podobným výsledkem vyřídila Kometa čtvrtfinálového vyzyvatele z Vítkovic. Pouze jeden zápas dokázali Brňanům v semifinále vyfouknout vítězové základní části z Plzně.

V Třinci při úvodním finálovém ale Kometa šeredně narazila.

Po necelých šesti minutách ztrácela 0:2. „Všichni musíme hrát lépe. Od prvního do posledního hráče, nebylo to ideální,“ hlesl gólman Čiliak. „Začíná to ode mě. Třetí gól byl můj. Mělo to jít na plexisklo,“ štval brněnskou jedničku dvouminutový trest z úvodu druhé třetiny za zdržování hry.

V početní výhodě domácí skórovali. Kometa naopak tři přesilovky nevyužila. „Nápad tam byl, střely tam byly, jen to prostě nevyšlo,“ ujišťoval Haščák.

„Trošku nám chyběly detaily ve hře, které přinášely úspěch. Usadili jsme se třeba v pásmu, ale chyběl nám tlak do brány,“ přibližoval brněnský trenér Kamil Pokorný. „Z jedné porážky se nehroutíme,“ doplnil.

„Mám se z toho po...?“ ptal se Čiliak

Zdramatizovat duel v závěrečném dějství Kometa odmítla, naopak dvakrát inkasovala, páchala zbytečné fauly, vyhlášená brněnská koncentrovanost na bitvy v play off přestala existovat.

Třinec - Brno Druhé finále sledujte od 16.00 online.

„Nesložili jsme ale zbraně,“ upozornil Haščák. „Sebrali jsme jim aspoň nějaké síly,“ komentoval brněnský forvard vypjatý závěr, v němž se oba finalisté pošťuchovali téměř při každém přerušení hry.

„Snažili se dohrávat souboje. Někdy asi zbytečně. Možná dostali nějaký signál, ale tohle je hokej,“ uvažoval třinecký útočník Tomáš Marcinko. „Hráči se o sebe umí postarat sami,“ prohodil třinecký kouč Václav Varaďa. „O kluky se nebojím. Emoce k play off patří a v neděli to nebude jiné.“

Druhá finálová bitva začíná v neděli od 16.00. Stěhování finálové série do Brna za stavu 0:2 by bylo pro Kometu krajně nepříjemné.

„Dáme hlavy nahoru, nikdo je nevěší,“ burcoval po úvodním krachu Čiliak. „Byl to jeden zápas. Máme se z toho po...?“