Budou mít útočníci pré? Extraligové brankoviště se zužuje po vzoru NHL

V kanadsko-americké NHL se rozhodli pro zmenšení šířky brankoviště v roce 1998. Oproti jiným opatřením si tato změna našla cestu na evropská kluziště (vyjma KHL) až o 20 let později. Mezinárodní hokejová federace (IIHF) schválila pravidlo na posledním kongresu.

Důvody jsou dva: „Zaprvé se tím udržuje obecný trend sjednocování pravidel NHL a mezinárodního hokeje. Druhým cílem je posílit ofenzivní hru, protože se prostor pro útočníky, byť o malou část, zvětší,“ komentoval novinku pro iDNES.cz mluvčí Českého hokejového svazu Zdeněk Zikmund.

Změna se týká všech českých soutěží, na krajské úrovni se budou posuzovat možné výjimky. Dosavadní půlkruh měřil ve svém průměru 360 centimetrů, po úpravě se šířka brankoviště zmenšila na 243 čísel. Vzdálenost mezi brankovou čarou a vrcholem brankoviště zůstává stejná.

„Pro brankáře tahle změna určitě výhodou není. Na střely ze stran si nebudou moct tolik vyjet, útočník navíc bude moct stát blíž a lépe bránit ve výhledu,“ popisoval pro iDNES.cz vlastní zkušenost bývalý gólman, olympijský šampion a dvojnásobný vítěz Stanley Cupu Dominik Hašek.

„Naopak pro forvardy, kteří si dělají prostor na hraně brankoviště, je to plus - znepříjemní brankáři život o něco víc,“ dodává Hašek, pro nějž byla komfortnější původní varianta prostoru pro gólmany.

Často se zmiňuje argument, že úzké brankoviště pomůže gólmanům od přílišného vyjíždění do stran. „Ale myslím si, že podle ledu se v tomhle případě nikdo neorientuje. Brankáři dobře vědí, kde mají tyčky. Nebo by to aspoň vědět měli,“ směje se „Dominátor“, který si zúžené brankoviště vyzkoušel také v KHL, kde se využívá od založení ligy v roce 2008.

Přikrýt, nebo rozehrát? Posuzovat se bude přísněji

Ač se tato změna zdá být spíše kosmetickou, souvisejí s ní další nové regule, s nimiž se budou muset naučit pracovat nejen brankáři, ale i rozhodčí.

„Byla přijata pravidla o situacích, v nichž smí brankář mimo brankoviště přikrýt puk. To se bude od nynějška posuzovat daleko přísněji,“ nastínil Zikmund, konkrétní příklad ale neuvedl. Změny se totiž stále dotahují.

„Pro rozhodčí to ale znamená celkem 45 změn v pravidlech, z nichž šest je opravdu zásadních a systémových. Na ně se budou muset sudí před sezonou dobře připravit,“ uvedl mluvčí svazu.

Dalším opatřením, které se začne od podzimu praktikovat na extraligových stadionech, je tzv. trenérská výzva. Trenéři budou moct díky obrazovkám přímo na střídačce požádat o nové posouzení problematické pasáže hry, ovšem jen v případě brankových situací (v NHL se možnost vztahuje i na ofsajdové postavení). Přes mikroport pak vynese sudí konečný verdikt, který rovnou uslyší diváci na stadionu.