ZVOLNĚNÍ: A není to málo, Antone Pavloviči? Aneb líný start extraligy

Autogramiády, představování nových dresů, různé akce pro fanoušky, tiskové konference pro novináře. Předsezonní rozhovory, tipovačky, přestupy, nové výzvy a příběhy.

Stalo se už tradicí, že extraligový rozjezd provází velký šrumec. Letos by se však ke startu nejvyšší hokejové ligy hodila připojit i cimrmanovská věta, kterou Největší Čech použil při diskuzi s ruským dramatikem Čechovem o počtu sester: „Dvě? A není to málo, Antone Pavloviči?“

Šup. Šup. Jedno extraligové kolo v pátek (nepočítám-li jeden sobotní mač, ale o tom později), druhé v neděli.

A následuje skoro týdenní hokejové prázdno.

Jako by vedení extraligy nedokázalo využít všeobecné nadšení doprovázející očekávaný start soutěže.

Natěšení fanoušci.

Nažhavení a odpočatí hráči.

Jenže místo vydatného pokrmu, což by šlo hravě zařídit vložením pár kol doprostřed týdne, servíruje extraliga na úvod pouze hokejové chuťovky. Před a o víkendu.

Místo pompézního startu se liga spíš líně vleče, což je tuze velká škoda už jen podle čísel. Vždyť v prvních dvou kolech většina extraligových zimáků hlásila návštěvu vyšší oproti průměru z minulého ročníku.

Když mají hokejisté program jako fotbalisté

„Na začátku sezony hrajete pomalu jedno utkání za týden jako nějaký fotbalista. A pak to doháníte přes Vánoce,“ nechal se před dvěma lety slyšet brněnský útočník Martin Zaťovič.

Ani letos se nic nezměnilo.

První (téměř) kompletní vložené kolo v úterý se hraje až na konci října. Tedy až v době, kdy už týmy budou mít dozajista zaplněnější marodky. Až v době, kdy bude mít kvartet českých klubů za sebou dvojutkání v Lize mistrů. I z tohoto pohledu by byl hutnější program na úvod extraligy férovější. A pro hokejově vyhladovělé diváky vděčnější.

Nemluvě o tom, že od listopadu budou ligu přerušovat reprezentační pauzy a program v některých arénách budou zase častěji nabourávat koncerty a jiné kulturní nebo sportovní akce.

Seriál Zvolnění Také vás unavují rozbory, ofsajdy, fauly nebo zakázaná uvolnění? Server iDNES.cz přináší pravidelný seriál Zvolnění, ve kterém se reportéři MF DNES budou vážně i nevážně zabývat aktuálním extraligovým děním.

Ano, nejen kluboví bossové namítnou, že hokej není „zářijovým“ sportem. Že fanoušci využijí (aktuálně mimořádně) teplé počasí jinak. Vyrazí raději na výlet, zahrádku nebo chatu. Ale vyrazili by tam v pracovním týdnu, kdy by se mohlo hrát o extraligové body?

Jasně, tohle není zásadní problém, který trápí extraligu. A netřeba dělat z komára velblouda. Ale je fajn o tom mluvit, ne? Zvednout divácký zájem i přes líný start by šlo i jinak. Třeba kdyby soutěž odstartovala lokálně lákavá derby Například Pardubice - Hradec Králové? Nebo Vítkovice - Třinec? A třeba (Kometa) Brno - (Sparta) Praha? Zatímco v NHL velcí rivalové proti sobě načínají sezony a navnadí příznivce na další mače, zkostnatělý „český los“ tohle nedovoluje...

Jen víc Myšáků. A víc odvahy při nasazování mladíků

Extraliga přesto nabídla poměrně zajímavé příběhy, které by bylo škoda nezmínit. Říká vám něco jméno Jan Myšák? Tenhle klučina přepsal litvínovskou historii a vymazal legendárního Roberta Reichela, když k extraligovému utkání nastoupil ve věku 16 let, 2 měsíce a 21 dní. Nikdo mladší za baštu, která vychovala tolik slavných hokejistů, v soutěžním zápase nenastoupil.

Talentovaný litvínovský mladík Jan Myšák (vpravo) pálí na brankáře Zlína Jakuba Sedláčka.

Nezaujatého fandu také určitě potěší, že Litvínov po sezonách zmaru odstartoval parádně a po dvou výhrách si hoví na čele tabulky. Ale to byla jen taková myška, zpět k útočníkovi Myšákovi. Jen houšť takových talentů! A jen houšť odvahy pro trenéry a manažery, aby dávali příležitost teenagerům.

Když jsme u těch příležitostí. Málokdo čekal, že ji v našlapané sestavě Komety dostane Lukáš Nahodil. Loni v 28 brněnských zápasech nedal jedinou branku a pakoval se na převýchovu do Mladé Boleslavi. Letos odehrál za mistry z Brna dva mače. A na kontě má už tři trefy, které výrazně přispěly k úspěšnému rozletu Komety.

Brněnský útočník Lukáš Nahodil

Brňané (podobně jako jejich sok z Chomutova) vstoupili do sezony v sobotu, další duel sehráli hned následující den. Program - sobota venku, neděle doma - čeká Kometu ještě v dalších dvou víkendech. I tohle způsobuje O2 TV Sport, nový vysílatel extraligového hokeje. Zvykněme si.

„.V Chomutově jsme vyhráli těžký zápas, vylehali spoustu střel, kluci měli nastřelené nohy a kdyby někomu něco bylo, v neděli to sice odehráli, ale je to strašně náročný. Nevím, proč se nemůže hrát třeba čtvrtek - neděle, ale to už je na jiných lidech,“ poznamenal forvard Zaťovič z Komety.

Nemělo to vyznít jako stížnost. I výřečný reprezentant dobře chápe, že televize a sponzoři si přejí. A kluby s hráči jejich přání plní...

Nuloví reprezentační kandidáti

Při zmínce o prvotních extraligových šrámech a bolístkách bych ještě vypíchl olomouckého útočníka Zbyňka Irgla. Po nedělní výhře 3:2 v Třinci si postěžoval, že hrál s napuchlou pravou rukou. „Byl jsem s dcerou v lese a píchla mě vosa,“ vysvětloval. Ani dotěrný hmyz nepřekazil překvapivě vyvedený start nenápadného mančaftu z Hané.

Naopak v Třinci musí přemýšlet, proč na startu extraligy podlehli dvěma moravským outsiderům - kromě Olomouce i Zlínu.

Za pozvolný rozjezd extraligy, který v průběhu týdne přímo vybízí k pořádným tréninkovým kapkám, může být vděčný liberecký štáb trenérů.

Filip Pešán (vlevo) a Václav Varaďa.

Bílí Tygři také dvakrát vyhořeli, navrch ani nevstřelili gól! „Nechci po dvou zápasech působit panicky, ale když hráči nezvednou svůj výkon, můžou přijít změny,“ pohrozil liberecký kouč Filip Pešán, jenž byl na jaře jedním ze tří kandidátů na uvolněný trenérský post u reprezentačního áčka.

Druhý „neúspěšný adept“ - Václav Varaďa - zase vede nulový Třinec. Že by náhoda? S největší pravděpodobností - hraničící s jistotou - ano.

U příštího dílu nashledanou. A mějte se fajn!