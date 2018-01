Litvínov straší baráž. Věřím, že si s tou situací poradíme, říká Kysela

Ale pozor, pokud se tradiční klub ze severu Čech urychleně neprobere, může přijít ještě větší průšvih. To si po loňském úspěchu Jihlavy, jež postoupila do extraligy na úkor Karlových Varů, dobře uvědomuje i generální manažer Robert Kysela.

„Kvalita v první lize byla vždycky. Ať už za dob, kdy tam hrála Kometa s Ústím, Chomutov s Boleslaví nebo i dnes, kdy tam jsou České Budějovice, Kladno a Karlovy Vary,“ říká Kysela, byť jedním dechem dodává, že prvoligovým týmům zatím nevěnuje extra větší pozornost.

Generální manažer litvínovského klubu Robert Kysela.

Litvínov zažívá prapodivnou sezonu. Začalo to hned z jejího kraje, kdy se po pár kolech zranili obránce Karel Kubát s Viktorem Hüblem, tedy klíčoví borci do přesilovek. Sotva se po měsíci uzdravili, přibyl na marodku jiný tahoun František Lukeš.

A tak to pokračovalo do současných dnů, kdy v útoku nastupuje šest juniorů nebo hráčů, kteří nemají tolik zkušeností.

„Přes to všechno jsem ještě 30. prosince pevně věřil, že do baráže spadnout nemůžeme. A spíš než ji jsem řešil předkolo play-off,“ přiznává Kysela.

Dnes se to zdá jako troufalé prohlášení, ale Litvínov tehdy dělily od desáté pozice pouhé dva body. Jenže pak přišla série porážek a teď je ztráta třináctibodová, přičemž na dvanáctý Liberec, jenž má navíc zápas k dobru, jedenáctibodová.

Rakouská posila Rakouský obránce Florian Iberer se stal posilou Litvínova, kde se dohodl na angažmá do konce sezony. Pětatřicetiletý účastník olympijských her v Soči působil dosud ve Štýrském Hradci v EBEL. Kromě toho na střídavé starty nově získal z první ligy pětatřicetiletého obránce Aleše Pavlase z Litoměřic a o osm let mladšího útočníka Jaroslava Kůse z Kadaně.

„Tím pádem si nemá cenu nic zastírat: do baráže máme opravdu blízko,“ ví severočeský manažer. Na druhou stranu však tvrdí: „Je to sport a ve hře je ještě spousta bodů. To, co potkalo nás, může potkat někoho dalšího. Nevzdáváme se a uděláme všechno, abychom sezonu vylepšili. V skrytu duše pořád doufám, že se baráži můžeme vyhnout.“

K tomu bude ovšem Litvínov potřebovat štěstí. Třeba při výběru posil, kterými by do konce přestupního termínu (31. ledna) vylepšil konkurenci v týmu. Nebo v tom, aby se mu co nejrychleji uzdravili borci z marodky, kde momentálně dlí Vandas, Černý nebo Jánský.

Přes všechna slova o odhodlání však musí v Litvínově kalkulovat s variantou, že se klub baráži nevyhne. Svědčí o tom fakt, že vedení zbytečně netlačí na zraněné, aby se v současné vypjaté chvíli vrátili na led. A raději sází na jistotu: tedy aby se hráči stoprocentně uzdravili a byli připraveni na klíčové bitvy.

„Jako příklad můžu uvést Vandase, což je nesmírně poctivý kluk. V prosinci si natáhl tříslo, po Novém roce vyjel na led v Jihlavě, hned si zranění obnovil a doteď marodí. Proto musíme být obezřetní a hrát na jistotu,“ vykládá Kysela.



Litvínovskou mizérii však nelze svádět pouze na smůlu kolem zranění. Samotný Kysela přiznává, že se mužstvo nepodařilo sestavit tak, aby si herně sedlo. A že se vedení v posledních dvou letech úplně nepovedlo vytipovat některé posily.

„Přesto našemu týmu věřím. Dobrého hokejistu a trenéra dělá, že dokáže zvládnout nejen situace nahoře, ale i ty dole. Pokud bude naše mužstvo kompletní a v pohodě, má extraligové parametry a musí si poradit. A ono si poradí.“