ONLINE: Vondráček otevírá skóre pro Kometu, Plzeň tak doma prohrává

ONLINE: Plzeň - Kometa, začátek utkání v 16:20 První zápas semifinálové série mezi Plzní a Brnem

Očekává se velká bitva extraligových gigantů. Oba týmy budou spoléhat zejména na domácí prostředí a skvělé fanoušky. „Pro lidi nemůže být nic lepšího. Oba kluby mají báječné fanoušky, města žijí hokejem. Bude to krásná série,“ věří 45letý generální manažer Plzně Martin Straka.

Bývalá hokejová hvězda nemá na série s Brnem dobré vzpomínky. Jako hráči mu právě soupeř z Moravy dvakrát vystavil stopku. Porážka 3:4 v prodloužení v březnu 2014 v šestém čtvrtfinále na ledě Komety byla zároveň posledním utkáním jeho výjimečné kariéry.

Také na druhé straně věří, že série bude mít náboj. Brněnský Martin Zaťovič strávil osm let v tehdy extraligových Karlových Varech a zejména zápasy s Plzní prožíval.

„Pro nás to bylo největší derby. Doma i venku bylo vyprodáno, docela se to hecovalo, takže jsem si to užíval. Takový hokej mě baví,“ vzpomíná 33letý reprezentant na časy, do kterých se nyní částečně vrací.

Nyní se na další vypjatá setkání těší v dresu Komety. „Čekám, co bude, jestli ofenzivní zápasy, nebo spíš obrana. Podle mě na nás vletí, musíme se tedy na to připravit.“

Zápas začíná na ledě Plzně v 16:20.