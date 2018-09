Startuje extraliga. S novinkami i nadějí, že se v ní objeví Jágr

Tedy že největším aspirantem na titul je Brno. Majitel a trenér Libor Zábranský se při otázce na hattrick, který se v samostatné lize povedl jen Vsetínu, ošívá: „Neptejte se mě na něco, na co neznám odpověď.“

Jeho parťák ze střídačky Kamil Pokorný však tvrdí: „Po dvou titulech si nemůžeme klást malé cíle.“ Tým udržel Martina Erata, byť zatím není jisté, jestli naskočí už do sobotní dohrávky v Chomutově. Zůstal i samotný šéf Zábranský, kterého svaz lákal k reprezentaci. Odešel sice vypůjčený Martin Nečas, ale toho má nahradit Peter Mueller, posila s téměř 300 starty v NHL.

Na Kometu třeba u Fortuny sází téměř polovina sázkařů. Další tipy pak míří především na Třinec, Liberec či Spartu. Michal Hanák, hlavní bookmaker kanceláře, ale přidává: „Za černého koně považuji Plzeň. Jakkoliv se musí Martin Straka každý rok vypořádat se ztrátou řady opor, vždy se mu daří poskládat tým, který hraje lépe než kluby s vyššími papírovými předpoklady.“

Teď k těm novinkám. Jestli ze zvyku budete v pátek hledat hokej na České televizi, neuspějete. Televizní start obstará mačem Sparty s Hradcem Králové placený kanál O2 TV Sport, který rovněž v sobotu nabídne Chomutov s Brnem. Z ČT však hokej nezmizí, na jejím sportovním programu půjde v neděli a úterý.

Lehce odlišná jsou i pravidla, byť stále platí, že vítězem je ten, kdo dá o gól víc. Zmenšilo se brankoviště a gólmani už nesmí zalehnout puk, kde se jim zachce. Víc se dbá na ustrojení hráčů, aby diváci dobře viděli jmenovku. Trestat se bude i„taktické“ zdržování při vhazování po zakázaném uvolnění, kdy hráči buly úmyslně kazili, aby si odfrkli.

Sudí tuší, že to bude chtít pár kol, aby se nastavil jednotný metr. Liberecký kouč Filip Pešán ale varuje: „Bude v tom bordel, ale bordel, který bude stejný pro úplně všechny týmy v extralize. Bojím se, že každý tým se bude soustředit na to, jestli náhodou nemá soupeř zastrčený dres. Budou na sebe pořvávat střídačky a křičení na rozhodčí bude daleko víc, než tomu bylo doteď.“

Pravidla však musela projít úpravou, neboť je změnila Mezinárodní hokejová federace IIHF. Jestli budou sudí na ledě přísnější, pak shovívavější prý bude ředitel soutěže Josef Řezníček. Zatímco minulou sezonu dostávaly kluby (a mnohé opakovaně) desetitisícové flastry za vulgární pokřiky diváků, teď jde liga cestou prevence. Oddíly se zavázaly s fanoušky pracovat, vychovávat je, poučovat. A až když jejich snaha zcela selže, přijdou pokuty.

„Vulgarity neodstraníme ze dne na den, ale budeme se je snažit postupně eliminovat,“ tvrdí Řezníček. „Měřítkem úspěchu je totiž divák. Budeme se snažit, abychom návštěvnost zase posunuli dál.“

Bude to fuška, neboť minulá sezona znamenala rekord – průměrná návštěva v základní části byla 5 455 diváků na utkání. Zřejmě tehdy pomohlo, že spadly Karlovy Vary, kde poslední roky býval divácký zájem mizerný. Teď se ale klub po roce vrací. Je tu však jeden „element“, který by návštěvnost mohl výrazně posunout. Jaromír Jágr sice ještě kvůli zranění nenastoupil za Kladno v první lize, nicméně pokud bude zdráv a bude chtít, může se objevit na střídavé starty v dresu Třince.

Šestačtyřicetiletý hráč, od jehož ligové premiéry včera uplynulo 30 let, nedávno v rozhovoru pro MF DNES přiznal: „Je pravda, že jsme se trošku bavili s Třincem, ale všechno se to odvíjí od toho, abych já se cítil dobře. Co bych tam asi dělal, když nebudu hrát důstojně v první lize? To by bylo zbytečné se tam tlačit.“ Ať bude v jakékoliv formě, Jágr vždycky bude pro ligu oživením. Zvlášť když je po letních odchodech do NHL dosti vybrakovaná, smlouvu tam podepsalo osm hráčů z extraligy.

Skončil třeba obránce Petr Kadlec, rekordman v počtu ligových startů (1 250). Naopak za nejvýraznější příchody lze označit angažmá dvou mistrů světa z roku 2010, Lukáše Kašpara v Brně a Jiřího Novotného na měsíc v Plzni.

Na soupiskách všech klubů je zatím 78 cizinců, hned 10 v hradeckém Mountfieldu. Přesto v tomto ohledu nejvíc poutá trenérské angažmá Uweho Kruppa ve Spartě. Německý vítěz Stanley Cupu má tým po 12 letech dovést k titulu, a byť hráči, které v kariéře nepotkala angličtina, museli v létě na doučování, česká slovíčka šprtá i Krupp.

„Jsem trochu zklamaný. Během přípravy jsem neměl tolik času, ale každý den jsem se pár slovíček naučil. Lepší se to, ale je to běh na dlouhou trať.“ Bude nakonec česky křičet „titul“?