Gesto fair play, pak hned odměna. Kavalír Zámorský vystřelil první místo

Pro Zámorského měl zápas, do jehož historie se zapsal, příjemnou dohru, byl to právě on, kdo v prodloužení rozhodl o druhém bodu pro Hradec za vítězství 3:2. Mountfield se díky tomu vrátil na první místo extraligy!

„Rozhodčí nevěděli, jak to bylo, proto jsem k nim přijel a řekl jim to,” popisoval po zápase Zámorský situaci, po níž se Mountfieldu nabízelo vyloučení soupeře.

Jak to tedy bylo?

Hráli oslabení, byl jsem u mantinelu a chtěl jsem dát soupeři hůl na zem. Jenomže ta moje praskla. Rozhodčí pak chtěli vylučovat, ale dlouho se radili a nevěděli, proto jsem řekl, jak jsem to viděl.

Neptal jste se někoho, zda to máte jet říct?

Jako že bych se na střídačce ptal, jestli to můžu říct? Tak to vůbec ne. Bylo to spontánní rozhodnutí a bylo to pro mě poprvé. Kluci z Liberce za mnou pak chodili a děkovali, což určitě velmi potěší.

MOMENTKA Z UTKÁNÍ: Zleva Dominik Graňák z Hradce Králové, Radan Lenc z Liberce a Oskars Cibulskis z Hradce Králové se ženou za pukem

O tříbodovou výhru jste ale nakonec půl minuty před koncem přišli.

Bohužel, což je vždycky nepříjemné, ale tak to v hokeji chodí. Řekli jsme si, že musíme hrát dál a nakonec jsme druhý bod urvali.

Povedlo se po vaši povedené střele. Jak se to celé seběhlo?

Ráďa Pavlík ujel po levé straně, já si klepal o přihrávku a on mě skvěle viděl. Pak jsem naštěstí trefil puk tam, kam jsem chtěl.

Odměna za to gesto fair play?

Rozhodně, sehráli jsme tu situaci opravdu dobře.

Jste znovu první v tabulce, jak to berete?

Je dobré, že se nám takhle daří, ale nemusí to ještě nic znamenat.