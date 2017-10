Fanoušci se bouří kvůli vulgaritám, kluby mezitím dostávají další pokuty

Otevřený dopis fanklubů extraligových účastníků Vážení,

jsme znepokojeni novým Disciplinárním řádem ELH , resp. tou částí, která nově postihuje i nepřístojné chování diváků. Citace: „Je zakázáno chování: hanlivé

pohoršující

urážlivé

provokující

zesměšňující či ponižující, včetně posunků a gest, pokřiků a podobně vůči jakémukoli aktérovi utkání!“ Napříč fanoušky extraligových i ligových mužstev je s touto novinkou v Disciplinárním řádu veliká nespokojenost, kterou touto formou vyjadřujeme. Domníváme se, že ČSLH nemá k takovéto represi vůči divákům vůbec žádný důvod. Naopak. Atmosféra na zimních stadionech je v posledních letech stabilizovaná, v drtivé většině se nevyskytují excesy, které by vybočovaly z běžného chování sportovního fanouška. I spektrum v publiku je oproti minulým létům mnohem pestřejší. Na hokej se více naučili chodit i rodiče s dětmi, což svědčí o tom, že je na stadionech více „bezpečno“. Upozorňujeme na to, že nejsme aktivním článkem ČSLH, ale naopak konzumenti jeho produktu, za který řádně platíme. Velká většina diváků se na stadionech chová v mezích slušného chování. Snahou svazu by mělo být nabídnout takové zboží, které bude pro jeho diváky atraktivní a ne nám vyhrožovat a šněrovat nás do vágních a nic neříkajících pravidel. Neexistuje žádná směrnice, co je, a co není proti řádu. Jak se bude určovat, že už něco podle rozhodnutí komise přesáhlo mez? Čím se máme řídit? Na stadiony chodíme především za emocemi. Mezi sebou soupeří dvě strany a v každém zápase je vítěz a poražený. A stejné je to v hledišti. Jakmile domácí fanoušci poženou svým skandováním své hráče za vítězstvím, je nemožné, aby to u soupeře nevyvolávalo provokující pocity. Pokud rozhodčí udělá chybu a poškodí jednoho ze soupeřů, je nemožné, aby nezareagoval nikdo z několika tisíc lidí na stadionu jen třeba pískáním, a to už může být někým vnímáno jako hanlivé a pohoršující chování vůči aktérovi utkání. A tak se nejspíš stane, že od poloviny sezony bude ČSLH hrát své zápasy jen sám pro sebe, protože prostě napomenutí, pokuty a další represe budou vyčerpané. Kotle stadiónů zůstanou prázdné nebo je raději vyklidíme my samotní. Je to ta cesta, kterou se chceme společně vydat? Svaz navíc tímto opatřením vědomě vytváří tlak na pořadatele (klub), aby zasáhl, a nutí ho v podstatě k vytváření konfliktu mezi pořadatelem a fanouškem. Což je za pokřiky, chorea ad. naprosto nepřijatelné. Pořadatelská služba není proškolena na antikonfliktní situace a mnohdy bývá sama příčinou vzniku nežádoucích situací. Na rozdíl od PČR a Městské policie nejsou její pracovníci nikde evidováni, neprocházejí regulovaným školením a není známa jejich minulost (nepředkládají trestní rejstřík, např. předchozí pravomocné odsouzení za násilnou trestnou činnost). V případě jejich zásahu v popisovaných situacích lze spíše očekávat vznik konfliktu. Byli bychom velmi rádi, kdyby k tomuto ČSLH vyvolal věcnou diskusi, pokusil se přehodnotit tuto část DŘ, které je pro nás těžko akceptovatelná. Jen pro dokreslení absurdnosti tohoto článku v DŘ. Současný ředitel extraligy pan Josef Řezníček byl ve své době nejenom vynikajícím hokejistou, ale i tím, který během zápasů vyvolával obrovské množství pozitivních i negativních reakcí a nepatřil mezi uhlazené slušňáky, kteří mají své chování vždy pod kontrolou. Sepsali zástupci fanoušků klubů extraligy ledního hokeje Piráti Chomutov, HC Oceláři Třinec, HC Škoda Plzeň, HC VÍTKOVICE RIDERA, HC Kometa Brno, BK Mladá Boleslav, HC Sparta Praha, Bílí Tygři Liberec, Mountfield HK, Aukro Berani Zlín, HC Olomouc, HC Dukla Jihlava, HC VERVA Litvínov a HC Dynamo Pardubice. (řazeno podle extraligové tabulky k 25.9.2017)