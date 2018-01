Být nováček je řehole, směje se Chlapík. Musí uklízet autobus a kuchyň

Nýbrž?

Spíš je to o tom, abych hrál dobře každé střídání a neudělal žádnou chybu. Asistence je taková třešnička na dortu. Snažím se hrát co nejvíc a nejlíp. Hraju první sezonu s profesionály, jsem mladý na farmě i v NHL. Je to těžší, ale když dostanu šanci, tak se snažím udělat cokoli, abych tu zůstal. Uvidíme, co bude dál.

V čem je nejtěžší být nováček?

Třeba tím, že musím sbírat puky a uklízet autobus. (smích) Musím být ke všem hodný a tak.

A ostatní jsou hodní k vám?

Všichni jsou fantastičtí.

Nevyužívají vás?

Ne ne. Jenom malinko, když musíme uklízet kuchyň na zimáku, tak mají připomínky. Ale jinak jsou výborní, všichni mi pomáhají. Je to super.

Už jste se viděl s českými hráči z jiných týmů?

Jo, už jsem mluvil s Davidem Pastrňákem a Petrem Mrázkem, oba znám. A taky s Tomášem Hertlem, se kterým jsem trénoval celé léto. Vlastně jsem měl štěstí, že jsem ve svých prvních sedmi zápasech mohl hrát proti všem třem, vidět je a popovídat si s nimi.

Loni jste hrál na mistrovství dvacítek. Pomohlo vám?

Byla pro mě čest obléct reprezentační dres, navíc to byla poslední akce s klukama, se kterými jsem se potkával v národním týmu už od šestnáctky. Některé možná už ani neuvidím.

Sledoval jste letošní mistrovství?

Viděl jsem každý zápas a kluci udělali obrovský úspěch. I když výsledky v play-off nebyly nic moc. Kdyby ale někdo řekl před turnajem, že budeme čtvrtí, tak by to všichni brali. Je to krátkodobý turnaj a rozhoduje, kdo má formu. Když si porovnáte náš výběr s Kanadou a Američany, tak je úspěch, že jsme se dostali mezi nejlepší.

Do Ottawy přišel Matt Duchene. Je to konkurent na post centra?

To ne, on se nám mladým po trénincích věnuje a pomáhá se střelbou, je to výborný kluk a jsem šťastný, že se mám od koho učit.

Je pro centra těžší dostat se do NHL než pro křídlo?

Musím říct, že jo, protože centr musí být výborný v defenzivě. Centrů je strašně moc. Musím se prokousat a uvidíme. Na defenzivě pracuju. Kdybyste mě viděli před rokem nebo před dvěma, tak byste nevěřili vlastním očím. Na farmě na tom hodně pracujeme na videu, při tréninku. Zlepšil jsem se hodně.

A ofenziva?

Já byl odmalička ofenzivní hráč, tohle mi problém nedělá. Spíš se musím soustředit na defenzivu, aby mi začal trenér věřit.

Zkoušel jste to někdy i na křídle?

Zkoušel, ale spíš mě berou jako centra. Kdykoli mě dají do lajny, tak prohodí ostatní kluky a mě dají doprostřed. Mně to nevadí.