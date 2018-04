Jak je důležité míti Filipy. Mladíci oživují hokejovou reprezentaci

„Trému nemáme. Chceme předvést, co v nás je,“ říkají totéž nezávisle na sobě. „Ale třeba se na domácím ledě nervozita objeví,“ dodává napůl v žertu téměř o tři měsíce starší Chytil.

Právě díky tomu, že je o čtvrt roku starší než Zadina, mohl být na rozdíl od reprezentačního parťáka draftovaný už loni v červnu. V prvním kole si jej vybrali New York Rangers a útočník odehrál v jejich dresu devět duelů.

„Nejdřív jsem si říkal, že to mohlo trvat déle. Ale nakonec jsem rád, že jsem putoval na farmu do Hartfordu,“ uznává Chytil. V záložním celku byl na ledě jako člen první formace u všeho důležitého. Možnost rozhodovat zápasy dala zlínskému talentu hodně.

„Takže když jsem se na konci sezony k Rangers vrátil, cítil jsem se silnější a sebevědomější,“ pochvaluje si.

Chytil ani další z mladého jádra, jemuž trenér Josef Jandač věří na mezinárodním poli, nečekali pozvání do dospělého „áčka“ v tak hojném počtu. On, Martin Kaut, Filip Zadina, Jakub Galvas, Filip Chlapík a brzy zřejmě i Martin Nečas jsou hráči, kteří představují nebývalé osvěžení reprezentačních výběrů. Co mohou Jandačovu výběru přinést? „Dravost. My útočníci navíc umíme dávat góly a prosadit se jeden na jednoho,“ myslí si Zadina.

Filip Zadina se raduje z gólu v semifinále proti Kanadě na MS juniorů

Zní to od osmnáctiletého hocha drze, viďte. Jenže je z něj cítit skromnost a pokora, které se v severoamerické juniorce během fantastické sezony naučil.

Přestože měli jeho rodiče o odvážném životním kroku pochybnosti, risk se začíná úročit. „Pozvánku do reprezentace beru jako ocenění za to, jak jsem v téhle sezoně makal. Přijel jsem dál dřít a užít si to.“ V tomhle překonal svého otce Marka, současného trenéra Třince, který se do seniorského výběru jako hráč nikdy nedostal.

Oproti Chytilovi pardubický odchovanec draft teprve očekává. A vyhlídky nemá špatné, vždyť odhady některých skautů ho pasují na pátou příčku. Tu první má téměř jistou Švéd Rasmus Dahlin, který ovšem pozvánku do reprezentačního kempu odmítl, aby se před dražbou talentů nezranil.

„Mě by něco takového vůbec nenapadlo. Vždyť co můžu chtít víc než si v 18 zahrát v dospělém nároďáku. Pochopil bych rodinné důvody, ale když mladý kluk dostane takovou šanci... Přišlo by mi hloupé jí nevyužít,“ stál si za svým Zadina.

Let do Pardubic mu znepříjemnilo divoké počasí v Kanadě, kvůli kterému se na východě Čech hlásil se zpožděním. Přestože naspal v posledních dvou dnech kolem pěti hodin, účast v reprezentačním humbuku si užíval. „Teď ještě uvidíme, jaký bude první zápas. Ale myslím si, že úžasný.“

Dotáhnou to Filipové až do Dánska?