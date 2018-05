MS V HOKEJI

Odměnou byl gól. Víte, že jste se stal historicky nejmladším českým střelcem na MS? Že jste překonal Martina Havláta?

Tak to jsem vůbec netušil, ale mám z toho velkou radost. Na druhou stranu bych teď byl nejradši, kdybychom postoupili přes čtvrtfinále a hráli o medaili.

Co je potřeba do klíčové čtvrtfinále vyladit?

Budeme muset hlavně odpočívat. Hodně kluků toho má spoustu v nohách. Musí zregenerovat, nabrat síly a co nejlíp se připravit. A že budeme cestovat do Herningu? To už neovlívníme, budeme se s tím muset srovnat.

Jaká vládne v českém týmu atmosféra?

Máme skvělou partu, držíme pospolu, to je to nejdůležitější. Máme v mančaftu spoustu mladých kluků i pár starších, takže to skvěle do sebe zapadlo. Teď se jen co nejlíp připravit na čtvrtfinále a vyhrát.

Proti Rakousku jste ale nezářilo. Proč?

Soupeř hrál dobře, ale my jsme také ubrali a z toho pramenily inkasované góly.

Nastupujete ve čtvrté formaci s Tomášem Plekancem. Jak si sedíte?

Dali jsme dva góly za dva zápasy. Musím říct, že máme spoustu šancí, můžeme dát víc gólů. Snad to projeví ve čtvrtfinále. Snad si to šetříme na ten nejdůležitější zápas.

Proti Rakousku už o nic nešlo. Šetřili jste síly a nechtěli se zranit?

Samozřejmě jde i to nezranit se. Chtěli jsme hrát náš hokej a podat co nejlepší výkon. Bohužel se nám to moc nepovedlo. Dali jsme dva rychlé góly na začátku, ale pak jsme ubrali z tempa a snažili se všechno hrát do prázdné brány. Ale vyhráli jsme.