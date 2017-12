Mámo, táto, zůstaňte radši doma. Talent Chytil poznává Ameriku

Koncem léta se ocitl v diametrálně odlišném světě. Vždyť do té chvíle Filip Chytil poznal uspěchanost dnešní doby nejvíce v šinoucí se koloně mezi Zlínem a Otrokovicemi.

„V New Yorku jsem jen vyšel na ulici a ucpaný byl i chodník. Občas je to hrozný zmatek,“ říká skoro až nevěřícně rodák z Kroměříže. „Narážel jsem do lidí. Myslím, že by na chodníku klidně mohly být i semafory,“ dodá pobaveně.

Chytilovou rutinou není srážet neznámé kolemjdoucí, ale soupeře na ledě. K tomu energicky bruslit, střílet a dávat góly.

Nyní je českým ofenzivním trumfem na juniorském mistrovství světa v Buffalu. „Je čest reprezentovat Česko,“ prohodí skromně.

Přitom jeho vrstevníci by mu mohli závidět. 18letého centra si v létě vybrali slavní Rangers, za které si připsal i dva starty v NHL. Poté ho klub, sídlící v kultovní Madison Square Garden, do které chodil ze svého newyorského bytu pěšky, odeslal na farmu do Hartfordu.

Aby v AHL pobral zkušenosti, obrnil se. Aby přivykl drsnějšímu stylu zámořského hokeje. „Je to výborná liga. Hraje se fyzický a bruslivý hokej. Hodně do těla. Připraví vás to i psychicky, většinou hrajeme tři zápasy ve třech dnech,“ popisuje zlínský odchovanec. „Je velká výzva udržet stabilní výkony, když víte, že každý zápas i trénink bojujete o místo,“ doplňuje Chytil, jenž nyní svůj progres prokazuje na světovém šampionátu do 20 let.

Martin Nečas, útočník

Zatímco v trápící se Kometě zapadl do šedi a navrch sám chyboval, v Buffalu proti Rusům 18letý centr řádil. Řídil přesilovky, po ledě létal a prokázal, proč si už zahrál v NHL.

Filip Zadina, útočník

Naposledy v roce 2000 (!) měli Češi zastoupení v první pětici draftovaných nadějí. On by to mohl změnit, v quebecké juniorce ryzí zakončovatel válí, trefil se i proti Rusku.

Libor Hájek, obránce

Za Brno nastupoval vedle Tomáše Kaberleho, nyní se třetím rokem snaží prorazit v zámoří. Pro kouče je bekem číslo 1. Hraje přesilovky i oslabení, nepanikaří a je technický.

Josef Kořenář, brankář

Překvapení v brankovišti, vychytal výhru. O jeho umu se však ví, v létě gólmana Benátek získalo San Jose, po sezoně zamíří na farmu.

S tamponem v nose, což byl pozůstatek předchozí smolné krvavé srážky, skóroval proti Rusům díky pohotové dorážce. I díky Chytilově trefě Češi na Štěpána přemohli favority 5:4. „Porazit hned v prvním zápase Rusko, se kterým hrajeme od šestnáctek a které se neporáží lehce, to vlije novou krev do žil,“ libuje si centr elitní české formace.

Češi ve čtvrtek od 22.00 vyzvou Švédy. A i proti dalšímu medailovému adeptovi budou spoléhat na Chytilův um a přímočarost.

Přitom nebylo samozřejmostí, že se statný útočník zúčastní akce, připomínající ledové molo budoucích hvězd. Jeho start na turnaji musel jeho zaměstnavatel z Manhattanu posvětit. „V Hartfordu je ústřední postavou, ale Rangers projevili zájem, aby na šampionátu hrál. Chtějí, aby se naučil hrát na velké scéně, chtějí vychovat ikonu pro svůj klub,“ vysvětluje kouč juniorské reprezentace Filip Pešán.

Jako Jágr? Ne, žiju ze dne na den

Chytil tak z Buffala na dálku sleduje souputníky z Hartfordu, za který v 15 duelech nasbíral 12 bodů. Větší zápasovou praxi mu ubrala nedávná rána do hlavy, kvůli níž na doporučení lékařů deset dnů pauzíroval. „Kdybych nebyl stoprocentně připravený, na turnaji hrát nebudu,“ ujišťuje Chytil.

I to ilustruje, jak vypadá zámořské (nejen) hokejové zocelování českého talentu. Chytil si poslední měsíce zvyká, že nebydlí v Pravčicích s rodiči a starším bratrem Liborem, jenž chytá za třetiligové fotbalisty Hulína.

I když by je tuze rád viděl... „Někoho z rodiny bych rád uvítal, aspoň na týden,“ uvažuje Chytil.

Jak pomůže mít po boku při rozkoukávání na novém kontinentu maminku, o tom by mohl dlouze vyprávět třeba Jaromír Jágr. Jenže Chytil musel doma oznámit: Mami, tati, nejde to! „Nikdy nevíte, jestli budete povolaný zpátky do New Yorku. Nebo co se bude dít v Hartfordu, je to složitější,“ vysvětluje Chytil. „Žiju ze dne na den.“

I proto se učí na ledě, v kabině vylepšuje angličtinu a v kuchyni pracuje na kulinářských dovednostech. „V klubu máme výborné poradkyně na stravu, které nám radí, co si máme kupovat a co jíst,“ přibližuje Chytil. I to naznačuje, do jaké hokejové sféry se dostal. On by chtěl ještě výš, do nejvybranější společnosti. A natrvalo. „Chci se do New Yorku vrátit co nejdřív,“ zasní se. „Ale teď jsem na turnaji dvacítek. Uvidíme, co se bude dít po něm.“

