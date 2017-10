Filip je momentálně v nebi, říká Chytilův agent Balaštík

Uplynulo čtvrt roku a z nadsázky je realita. Rangers se chystají na dnešní vstup do nové sezony NHL, v nejslavnější hale na světě, čili v Madison Square Garden, přivítají Colorado a Chytil bude u toho. V centru druhé formace mezi Nashem a Norem Matsem Zuccarellem. „S Rickem už se o tom bavili, je to příjemná shoda okolností,“ pousmál se Balaštík, který působí ve společnosti Alvo Aleše Volka. „Nechal mě pozdravovat. Je fajn, že si na mě pamatuje.“

Jaroslav Balaštík

Ještě na konci prázdnin by nikoho nenapadlo, že Filip Chytil vstoupí v osmnácti do NHL ve formaci s takovými hvězdami. Co na to říkáte?

Jsem samozřejmě rád, že si ho Rangers nechali. Je to důsledek Filipova potenciálu a jeho práce. Všechno do sebe zapadlo.

Takže vás nepřekvapilo, že dostane šanci hned v prvním zápase?

Začnu zeširoka, draftem. Měli jsme zprávy, že by mohl být draftovaný koncem prvního kola, vybrali si ho Rangers. Podepsali smlouvu, tak jsme čekali, jak bude vypadat na kempu v porovnání s hráči NHL, ale i farmářského týmu. Když jsem ho viděl na červencovém kempu naší agentury, na dvacítkách i přátelácích ve Zlíně, a zjistil, jak velký pokrok udělal, tak jsem si říkal, že by mohl překvapit i na hlavním kempu Rangers. Potěšilo mě, že se mu to podařilo.

V obou přípravných zápasech, které odehrál za Zlín a které jsem viděl na vlastní oči, všechny převyšoval. Čím to, že udělal takový skok?

Individuálním tréninkem i prací, kterou podstupuje každý den. Hlavně vyzrál. Mentálně i fyzicky. Z kluka se začíná měnit v chlapa a na ledě i mimo něj to začíná být vidět. Skok, který udělal od dubnového mistrovství světa osmnáctiletých přes srpnové zápasy dvacítek po přípravu NHL, je obrovský. Je to jeho přirozený vývoj, který nabírá na správných otáčkách.

Filip Chytil z New York Rangers slaví svůj vítězný gól z přípravy proti New Jersey.

Ale není ten vývoj příliš rychlý? Nehrozí, že se zadře?

Únava přišla se zraněním. Byl to důsledek přetížení. Léto pro něj bylo hodně náročné. Vedle všech zápasů a tréninků si připočtěte lety do Ameriky. Oddech jsme mu plánovali koncem srpna po dvacítkách. Bohužel organismus už to nevydržel. Přišlo to o týden dřív, než jsme potřebovali. Ale jak se říká, všechno zlé je pro něco dobré. Filip měl možnost tři týdny si odpočinout. Odletěl do Ameriky, kde se vyléčil. A měl ještě větší chuť se ukázat na hlavním kempu, do kterého šel plný síly.

Filip zatím nemá jisté, že v Rangers odehraje celou sezonu. Klub má devět zápasů na to, aby se rozhodl. To je limit, než začne platit nováčkovský kontrakt. Jak celou situaci vidíte vy?

Vůbec nevím a nedokážu to odhadnout. Rozhodne, jak bude v ostrých zápasech vypadat. Je rozdíl mezi přípravou, v níž jsou kombinované sestavy, se soutěží, která se hraje obden. Uvidí se během října, jak bude zvládat rychlost plus zátěž.

Co by bylo nejlepší z vašeho pohledu?

Aby zůstal v NHL. (úsměv)

Rangers v létě získali brankáře Ondřeje Pavelce. Je pro Filipovu aklimatizaci lepší, že v má v týmu krajana?

Určitě. Angličtinu zvládá na nějaké úrovni, dokáže se o sebe postarat. Ale to, že tam má Ondru, je pro něho ulehčující.

Už si hledá zázemí, nebo zatím zůstává na hotelu?

Je na hotelu. Čeká se na vyjádření k devíti zápasům. Podle toho se budeme rozhodovat. Co se týče budoucnosti, Filip je nachystaný na všechny možnosti. Ať jde o NHL, AHL, nebo o extraligu ve Zlíně.

Neprospělo by mu, kdyby už teď měl vlastní zázemí?

Myslím, že je momentálně v nebi. Postupně si uvědomuje, i když je to teprve začátek, co všechno dokázal, s kým má možnost být v kontaktu, na ledě. Neřeší, že je na hotelu a jestli tam bude ještě měsíc nebo dva. Bere to, jak to je, užívá si každý moment z působení v Americe.

První přípravný zápas odehrál v Madison Square Garden, kde nastoupí i ke svému premiérovému utkání v NHL. To je opravdu debut z říše snů, že?

Jasně. Už jen to, že ho draftovali Rangers, klub z Original Six, je super. Ale já, Filip i jeho blízcí bychom byli rádi, kdyby se stal členem Jezdců na víc než jen na devět zápasů.

Bude u premiéry i jeho rodina?

Řešil jsem to s Chytilovými, nechávají tomu volný průběh. Uvidí se, jak si povede během zkušebního období. Pokud by se prosadil, rodiče i s bratrem by se za ním vypravili v průběhu sezony.

Řeší s vámi Filipovo nasazování v této sezoně i zástupci Zlína?

Mluvili jsme spolu na toto téma, něco si zjišťují sami. Takže to sledují, ale taky tomu nechávají volný průběh.

V roli hráčského agenta za sebou máte dva roky. Vidíte ve Zlíně či jinde v Česku podobný potenciál u dalších hráčů?

Doufám, že ano, ale jména bych si nechal pro sebe. Když se bavím s mladšími kluky a snažím se jim poradit, říkám, že je to na každém z nich, jak dobří jednou chtějí být. Je to jen o práci a tréninku. A samozřejmě o škole. To jsou dvě jasné priority a kluci si to musí uvědomit.