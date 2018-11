Trefí se jednou, bude skórovat pořád. Chytil naplnil trenérovo proroctví

Dubnové vyřazovací boje se týmu z Madison Square Garden netýkaly, a tak se ze střídačky Rangers odporoučel trenér Alan Vigneault. Vyhazov kouče, pod nímž newyorský celek dokráčel před čtyřmi lety až do finále Stanley Cupu, dal jasný signál - začínáme nanovo.

Ještě předtím se klub rozloučil s oporami Rickem Nashem, Ryanem McDonaghem, Michaelem Grabnerem nebo J.T. Millerem. „Chceme dát šanci mladším hráčům. Takovým, kteří si to svou rychlostí a šikovností zaslouží,“ nelitoval svých kroků generální manažer Jeff Gorton.

A litovat nemusí ani teď, po odehrané čtvrtině základní části NHL. Rangers prožívají pod novým trenérem Davidem Quinnem skvělý listopad a sázka na omladinu se vyplácí. Brett Howden, Neal Pionk a Jimmy Vesey oplácejí důvěru spolehlivými výkony.

Ještě výrazněji ale vyčnívá 19letý Filip Chytil, který skóroval v každém z posledních čtyř duelů. Vysloužil si místo v první formaci a po boku zkušených spoluhráčů mu to šlape náramně.

„Po každém zápase se teď cítím jistější. Ne, že bych si předtím nevěřil, ale je to mnohem lepší pocit, když mi to tam padá,“ říkal tiše, ale s úsměvem po úterním triumfu 2:1 nad Dallasem.

Jeho pohodu ilustruje i gól z tohoto utkání, kdy se chopil puku ve středním pásmu, využil rozhození obránce a mezi jeho nohami vypálil švihem přesně do horního růžku soupeřovy branky. „Filip Hýdl!“ vykřikl nadšeně americký komentátor po trefě, která byla nakonec vítězná.

Podívejte se na gól Filipa Chytila proti Dallasu:

„Konečně vidíme, co dokáže předvést v klíčových chvílích,“ kvitoval posun mladšího spoluhráče brankář Henrik Lundqvist. „Je extrémně nadaný a takhle si představuju rozdílového hráče.“

Jako by vyšla předpověď kouče Quinna. Ten během Chytilova bodového „sucha“ prorokoval, že jakmile se statný forvard trefí jednou, další góly budou následovat. I když se smíchem přiznal, že s tak přesným tipem nepočítal...

„Je to odměna za to, jak v uplynulých dvou měsících dřel. Jeho sebevědomí roste, proto je čím dál komplexnějším hráčem,“ chválil Quinn nejmladšího borce na své soupisce. „Vidíte to na něm, dokonce se teď i víc usmívá. A ve výkonnosti předvedl zatraceně velký skok.“

Quinn ale smekl i před dalšími mladíky, kteří svou pílí a touhou zlepšovat se dělají trenérovi radost.

Velký podíl na tom mají mazáci jako Chris Kreider, Mika Zibanejad nebo Mats Zuccarello, v nichž mají méně zkušení spoluhráči vzor. „Funguje to jednoduše - když vidí, jak makají, snaží se je napodobit,“ říká kouč.

Chytilův progres teorii o pracovitosti naprosto dokládá. Zlínský odchovanec strávil velkou část minulé sezony na farmě v Hartfordu, kde si rychle přivykl zámořskému stylu a sbíral spoustu bodů. Na podzim si jako výjimka mezi českými talenty vydobyl stálé místo v NHL a televizní hlasatelé se musejí naučit vyslovovat jeho jméno.

Pokud bude Chytil v nastoleném směru pokračovat, je se ještě na co těšit.