Chytil dostal cenu a je v kádru New York Rangers pro NHL

Hokej

Další 4 fotografie v galerii Filip Chytil z NY Rangers zkouší překonat Jaroslava Haláka v brance NY Islanders. | foto: AP

dnes 12:37

List New York Post už napsal: Vítej do NHL, Filipe Chytile. Zlínský hokejový útočník zůstal na soupisce New York Rangers i po konečném zúžení sestavy na 25 hráčů a je více než pravděpodobné, že už letos si zahraje NHL. Ve čtvrtek trénoval uprostřed druhé formace vedle ofenzivních hvězd Ricka Nashe a Matse Zuccarella.

„Je silný bruslař a umí to s pukem,“ poznamenal trenér Rangers Alain Vigneault. Chytil zaujal kouče i všechny v Rangers od úvodního tréninku. Odehrál 4 přípravná utkání, v nichž zaznamenal 3 body za gól a 2 nahrávky. Se 14 pokusy byl nejaktivnějším střelcem. Dokonce získal cenu Larse-Erika Sjöberga, kterou od roku 1988 udělují média nejlepšímu nováčkovi v kempu. V minulosti ji dostala i hlavní hvězda týmu, brankář Henrik Lundqvist. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Rangers rozjedou sezonu 5. října proti Coloradu. Chytil může být u toho i díky tomu, že klub poslal do Evropy Švéda Liase Anderssona. Tedy dalšího centra, kterého letos draftoval. A to dokonce na 7. místě, zatímco českého mladíka si vybral z 21. pozice. Zaujali oba, ale Chytil víc. „Jsme rádi, že máme oba. Rýsuje se před nimi skvělá budoucnost,“ věští generální manažer Rangers Jeff Gorton. Stále však existuje varianta, že Chytil se letos vrátí do Zlína. Podle současných pravidel může odehrát 9 zápasů, aniž by začala platit jeho tříletá nováčkovská smlouva. „Uděláme to nejlepší pro jeho vývoj i pro náš tým,“ upozornil Gorton.