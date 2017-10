Chytilův rekord: talent z NY Rangers je nejmladším Čechem v NHL

„Byl to těžký zápas, ale užil jsem si ho. Jen je škoda, že jsme nevyhráli,“ poznamenal Chytil pro server NHL.com/cs.

Podle specializované agentury Elias Sports Bureau je šestým nejmladším hráčem v soutěži od expanze v ročníku 1967/68. Mladší byli jen Patrik Marleau, Grant Mulvey, Martin Lapointe, Jordan Staal a Chris Joseph. První Čech Jaroslav Jiřík přitom zkusil soutěž v roce 1969.

„Byl to pro něj mimořádný zážitek. Škoda že nevyužil šanci v úvodu, nakoplo by ho to. Jsem si jistý, že příště bude ještě lepší,“ uvedl trenér Rangers Alain Vigneault.

Chytil nastoupil uprostřed druhé formace vedle Ricka Nashe a Matse Zuccarella. Jak se mu s nimi hrálo?

„Ještě před půl rokem jsem je sledoval v televizi a teď s nimi můžu hrát, takže je to pro mě velká čest,“ libuje si rodák z Kroměříže. „Snažím se jim pomáhat.“

Nízký herní čas pramenil především z toho, že není členem speciálních formací. V utkání nechodil na přesilovky ani oslabení, přestože o tom Vigneault uvažoval.

Rangers mají ještě osm zápasů na to, aby rozhodli, zda si Chytila nechají celou sezonu, nebo zda ho pošlou zpátky do Zlína, či do AHL. Další šanci dostane v sobotu v Torontu a v neděli doma proti Montrealu. Tento zápas vysílá hodinu po půlnoci živě stanice Nova Sport 1.

„Doufám, že tady vydržím co nejdéle. Je to pro mě výzva a největší cíl,“ podotkl Chytil, kterého si Jezdci vybrali v letošním draftu na 21. pozici.