Hrát v nároďáku je sen, těší se Chytil. Z mládí v kabině má radost

Osmnáctiletý odchovanec Zlína zažil povedenou sezonu, během níž okusil v 9 utkáních slavnou NHL. Váží si ale i zkušeností z farmy v Hartfordu, které ho hokejově posunuly o další kus dál.



Díky stabilním výkonům neunikl pozornosti reprezentačního kouče Josefa Jandače a dočkal se nominace na turnaj Euro Hockey Tour v Pardubicích. V něm se pokusí zabojovat o letenku na květnové MS v Dánsku.



„Pro mladého kluka, který začíná s velkým hokejem, je hrát za dospělý nároďák snem. Strašně moc se na tu šanci těším,“ nemůže se dočkat historicky nejmladší český hráč v NHL.

Nebudete před prvním utkáním nervózní?

Uvidíme, ale já nejsem z těch, kteří se rozklepou. Spíše cítím takovou tu zdravou nervozitu, kdy se spíš těším. Ovšem hraju v Česku po dlouhé době, takže to třeba přijde.



Váš první reprezentační zápas bude o to zajímavější, že se odehraje doma v Česku před zraky rodiny, že?

Určitě to bude z tohoto pohledu zajímavé. Celou sezonu jsem strávil v Americe, rodina mě neviděla. Jsem si jistý, že se i oni těší, je to super odehrát první zápas za nároďák před domácím publikem.

Byl se za vámi někdo přes sezonu vůbec podívat?

Jenom brácha a přítelkyně, rodiče měli spoustu práce. Takže se nemohou dočkat, až mě po roce uvidí znovu hrát hokej. (směje se)



Kam vás může taková událost posunout?

Každý zápas, každá zkušenost je skvělá. Budu se snažit hrát můj hokej a předvést, co umím.

Co říkáte na mladou smečku, která se v reprezentaci sešla?

Je to skvělé. Vůbec bych to nečekal. Ani v prosinci, kdy jsme se sešli s dvacítkou, by nikdo z nás nehádal, že budeme bojovat i o šampionát dospělých. Pro nás všechny je to obrovsky cenná zkušenost.

Znáte ze současného výběru kromě spoluhráčů z juniorské reprezentace i jiné hokejisty?

Jsou tu kluci ze Zlína, David Šťastný a Michal Jordán. Pak jsem se potkal s mladšími kluky, třeba Davidem Kašem. Ale to je asi všechno. Prozatím, v dalších dnech se všichni poznáme blíže.

Jak byste srovnal jako mladý hráč možnost zahrát si v NHL a za reprezentaci?

Je to tak na stejné úrovni. O NHL každý sní odmala, ale to samé se dá říct o národním týmu. Je to čest, hrát za svou zem.



Bude těžké přejít z úzkého kluziště zpět na evropské rozměry?

Těžko říct, ale na přivyknutí mám čtyři dny. Nemyslím si, že to bude problém, hrál jsem na tom celý život. I když na úzkém ledě je to přeci jen něco jiného, úplně odlišný styl hokeje. Můžu mít puk na hokejce jen chvíli, je to dost o rychlém rozhodování a dovednostech. Na širším kluzišti si můžu podržet kotouč o něco déle. Nedokážu říct, který mi vyhovuje víc.

Jak reagovali New York Rangers na vaši nominaci?

Hned, jak mi zavolal Jirka Fischer (manažer české reprezentace), tak mi to schválili. Byli rádi, že jsem dostal pozvánku na mezinárodní turnaj. Já si tohoto přístupu vážím, Rangers asi budou rádi, že můžu mít takovou zkušenost a prodloužit si sezonu.

První gól Filipa Chytila v NHL:



Co vám dala hrstka zápasů NHL, do nichž jste nakoukl?

Byly to dvě fáze, jedna na začátku sezony, dva zápasy, na konci ročníku jsem pak naskočil do dalších sedmi duelů. Myslím, že to už jsem byl úplně jiný hráč. Za tu sezonu strávenou v Americe jsem se zlepšil snad ve všem. Myslím, že jsem daleko lepší hráč než na začátku sezony. Dalo mi to opravdu hodně a jsem rád za šanci, kdy to tady mohu ukázat.

V čem jste se konkrétně zlepšil?

Skoro ve všem. Musel jsem si zvyknout na úzké hřiště, na rozhodování, všichni trenéři se mi po tréninku věnovali. Pracoval jsem na svých dovednostech, zesílil jsem. To bylo to nejdůležitější pro to, abych si zahrál v NHL už tenhle rok.

Co udělá s psychikou návrat z NHL na farmu?

Na začátku sezony to bylo po dvou zápasech a říkal jsem si, že by to mohlo trvat déle, když už si mě vybrali. Ale všechno zlé je k něčemu dobré. Jsem vlastně rád za to, že mě poslali do Hartfordu v AHL, protože jsem tam měl prostor, hrál jsem v první lajně a byl u všeho důležitého na ledě. Mohl jsem rozhodovat zápasy a to je přesně to, co v 18 letech potřebujete. Dalo mi to hodně, protože po návratu do New Yorku jsem se cítil silnější a sebevědomější.