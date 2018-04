MS V HOKEJI

Podle Chytila český tým podal lepší výkon než ve čtvrtek se Švédy (1:3) a v sobotu s Finy (2:5). „Ze začátku jsme je chvílemi přehrávali. Konečně jsme hráli to, co jsme chtěli celý turnaj, ale až dneska to vyšlo,“ byl rád Chytil. „Dali jsme gól v přesilovce, to nás nakoplo. Pak jsme ale dvakrát inkasovali po našich chybách.“



Češi sice vedli po trefě Dmitrije Jaškina, ale po chybách Adama Musila a Marka Hrbase sborná v první třetině otočila stav. „To se bohužel stává. Je to hokej, hra chyb. My jsme udělali dvě výrazné a oni je bohužel potrestali. Stává se to, ale samozřejmě se toho musíme vyvarovat,“ podotkl Chytil.



„Byl to turnaj, ale pořád jenom příprava. Nic se nestalo. Poučíme se z toho a bude to lepší, věřím v to.“ Těšily ho využité přesilovky, na obou gólech měl útočník New York Rangers s devíti starty v NHL podíl.



„Spadlo mi to tam. Dali jsme dva góly v přesilovkách, což je pozitivní. Můj výkon mohl být ještě trochu lepší. Hrál jsem všechny zápasy a už jsem cítil únavu. Trávil jsem na ledě spoustu času a na konci mi už docházely síly,“ přiznal reprezentační bažant.

Omlazený český kádr nastoupil do utkání se sbornou s věkovým průměrem 23,5 roků. Podle Chytila je šance pro mladé talenty velice přínosná.



„Nejstaršímu centrovi bylo 21 let. Práce s mladými je důležitá, jsme rádi, že tu můžeme být. Dokázali jsme si, že můžeme hrát vyrovnaně i proti hráčům z KHL a NHL. Je škoda, že jsme aspoň jeden zápas nevyhráli, ale pro nás všechny je to skvělá zkušenost.“



Češi v přípravě na šampionát v Dánsku drželi až do Švédských her neporazitelnost, nakonec v ní měli bilanci sedmi výher a tří porážek. Poslední výsledky týmu podle Chytila sebevědomí nesrazí.



„Ani jeden zápas jsme nehráli v plné sestavě, pokaždé někdo chyběl, trenéři hodně zkoušeli. V Pardubicích jsme prošli bez prohry, teď se to změnilo. Věřím, že špatná nálada nebude. Musíme to hodit za hlavu,“ dodal Chytil.