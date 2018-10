Česká hitparáda v NHL: Chytilovy oči, Nečasovo poprvé, či Hertlovy kličky?

Před týdnem začala v zámoří sezona 2018/19, zapojilo se do ní přes dvacet českých hokejistů a redakce iDNES.cz vybrala pět nejlepších momentů uplynulých sedmi dní. Na všechny se můžete podívat níže, jsou seřazeny abecedně podle příjmení.

Předvedl hezčí akci Tomáš Hertl svou kličkou a gólem, Filip Chytil chytrou nahrávkou, nebo třeba Davidové Krejčí a Pastrňák pohlednou kombinací? Hlasujte v anketě.



Tomáš Hertl Klička mezi nohy a přesná střela

Úvodní zápas s Anaheimem pro San Jose dobře nedopadl, Tomáš Hertl a jeho spoluhráči museli skousnout porážku 2:5, hvězdný obránce Erik Karlsson navíc při své premiéře v Západní konferenci zapsal dva mínusové body za účast na ledě při inkasovaných gólech.

Druhá třetina ovšem vypadala stále nadějně, i když za stavu 1:1 získali Ducks přesilovou hru. Pozornost na sebe během ní strhlo české křídlo. Na modré čáře vystihlo nahrávku Cama Fowlera a pelášilo do útoku. Jak celá akce dopadla, se podívejte níže:

Filip Chytil Přesná nahrávka před bránu

19letý útočník Filip Chytil vybojoval místo v sestavě New York Rangers a proti Nashvillu ukázal proč. Odehrál téměř 13 minut, nastoupil do přesilové hry a v druhé třetině předvedl přesnou nahrávku na Jespera Fasta do vyložené šance. Švédské křídlo nabídkou nepohrdlo.

Hitparáda minulé sezony V úvodním díle jste mohli hlasovat o nejlepší akci Čechů v celé minulé sezoně. Hlasování vyhrál David Pastrňák se 265 hlasy, druhý skončil Ondřej Kaše s 50 a třetí Jakub Voráček se 46 body.



Rangers utkání nakonec prohráli 2:3, ale Chytil svým výkonem upoutal. Příště proti Buffalu strávil na ledě přes 17 minut a poprvé v sezoně do statistik zapsal střelecké pokusy.

Podívejte se na přesnou nahrávku Filipa Chytila do gólové šance:

Martin Nečas První bod v NHL

První bod v NHL, to je pro každého hokejistu velká věc. Tím spíš v 19 letech. Český centr Martin Nečas jej získal ve svém čtvrtém zápase v NHL (třetím v nové sezoně) za Carolina Hurricanes, v němž strávil na ledě přes deset minut. Z toho dvě a půl v přesilové hře.

Nečas dojel za stavu 0:2 zdánlivě ztracený puk za bránou Rangers, mezi bránícími Marcem Staalem a Jimmym Veseym ho přenechal kapitánovi Justinu Williamsovi a ten už věděl, kam dál nahrát - před bránu na Warrena Foegeleho. Diváci v Carolině nakonec viděli atraktivní přestřelku, která skončila 8:5 pro domácí.

David Pastrňák + David Krejčí Česká spolupráce vyšla

Před sezonou se hojně spekulovalo, že David Pastrňák a David Krejčí spolu utvoří v Bostonu jednu lajnu. Věřil tomu i Fluto Shinzawa, novinář z renomovaného serveru The Athletic, který vyjádřil svůj názor pro iDNES.cz. Nestalo se, nicméně zatím to Bruins vůbec vadit nemusí. První lajna s Pastrňákem, Patricem Bergeronem a Bradem Marchandem opět řádí.

Speciální zápas pro Zdena Cháru Dohání legendy, vstřelil gól už ve dvacáté sezoně NHL

I tak se oba čeští útočníci během střetnutí s Buffalem na ledě potkali. A hned z toho vznikla ukázková spolupráce zakončená gólem.

Krejčí získal puk od Marchanda, najel okolo neuspořádané obrany Sabres a poslal nahrávku na druhou stranu pásma, kde čekal Pastrňák, aby skóroval. Pro Boston to byl třetí gól večera, nakonec vyhrál 4:0.

Jakub Voráček Rychlý pas v přesilové hře

Přesilové hry jsou parketou Jakuba Voráčka. V minulé sezoně v nich útočník Philadelphia Flyers nasbíral 35 bodů z 85, v té nové už čtyři ve čtyřech zápasech.

Společně s kapitánem týmu Claudem Girouxem a Waynem Simmondsem úřadovali i proti Vegas. Giroux za stavu 2:1 v početní výhodě odbruslil na vrch levého kruhu pro vhazování, tím odtáhl bránící protihráče výš od branky, poslal křížný pas na Voráčka, jenž automaticky posílal ke vzdálenější tyči na druhé straně. Moc dobře věděl, že Simmonds tam bude připravený.

Chvilku to trvalo, ale přece jen se podařilo skórovat. Flyers nakonec vyhráli 5:2. Na gólovou kombinaci se podívejte níže:

Který český hokejista předvedl v uplynulém týdnu v NHL nejhezčí akci? celkem hlasů: 293

