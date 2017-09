Výjimečná šikovnost i účinná obrana. Chytila v Rangers vychvalují

Přitom šlo o první zápas osmnáctiletého útočníka po čtyřech týdnech. „Ale cítil jsem se skvěle. Nastoupil jsem po boku úžasných kluků, skvělých hráčů. Někteří z nich patří k nejlepším v lize,“ vyprávěl nadšeně.

Kroměřížský rodák vyslal na branku New Jersey celkem tři střely, z nichž nejpovedenější byla ta poslední, která rozhodla o triumfu týmu z Manhattanu 4:3 v prodloužení. Chytil prostřelil brankáře Mackenzieho Blackwooda střelou bez přípravy po přesné přihrávce Nora Matse Zuccarella.

„Byl to úžasný pocit vstřelit branku v prodloužení - můj první gól a hned vítězný, to je něco,“ pochvaloval si Chytil, vítěz loňského Hlinkova memoriálu, na němž nastupují hokejisté do 18 let. „Mats Zuccarello mi skvěle přihrál, vystřelil jsem a padlo to tam. Byl to úžasný pocit. Jsem rád, že jsme vyhráli.“



Představení talentovaného forvarda se zamlouvalo také jeho spoluhráčům. „Je to šikovný kluk. Má dobré vidění na ledě. Je vysoký a rychlý. Dokáže hrát dobře s pukem a vystřelit. Však také předvedl několik slušných věcí,“ ocenil Chytila Zuccarello.

Drobný norský útočník ocenil také Chytilovu hru dozadu. „Navíc dobře bránil. Před zápasem jsem s ním mluvil a řekl mu, ať hraje jednoduše, dokud se nedostaneme do útočného pásma, kde si může dělat, co chce. Dnes předvedl hodně šikovnosti.“

S Chytilovým výkonem byl spokojený i kouč Rangers. „Odehrál dobré utkání. Všichni jsme viděli jeho bruslařské dovednosti a šikovnost. Není pochyb, že má v sobě něco ohromného. Zakončil zápas ve velkém stylu,“ prohlásil Vigneault.

Vedení klubu si Chytila vybralo při červnovém draftu v prvním kole z 21. pozice a následně s ním uzavřelo tříletý nováčkovský kontrakt. Minulou sezonu odehrál v extraligovém Zlíně, kde v 38 zápasech zaznamenal čtyři góly a stejný počet asistencí. Reprezentoval na letošním mistrovství světa hráčů do 18 let, v pěti utkáních si připsal stejný počet bodů.