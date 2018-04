Jandač vyzkouší mladíky z NHL. Před MS se ukážou Chytil a Chlapík

„Přes Jirku Fischera (manažer reprezentace) máme potvrzené dva hráče Chytila a Chlapíka. Věřím, že už je budeme mít k dispozici na tréninky před Českými hrami v Pardubicích,“ řekl asistent trenéra českých hokejistů Václav Prospal.

Osmnáctiletý Filip Chytil, jehož Rangers draftovali loni v prvním kole na 21. pozici, sehrál v NHL devět zápasů a připsal si tři body za gól a dvě asistence. Dva starty si připsal v úvodu sezony a zbývající, v nichž sbíral i první body, v závěru základní části, kdy už byli Rangers ze hry o postup do play off.

Odchovanec Zlína, za který odehrál Chytil před odchodem do zámoří jednu sezonu v extralize, strávil převážnou část ročníku na farmě v Hartfordu. V AHL si připsal ve 46 zápasech 31 bodů za 11 branek a 20 asistencí. Do týmu Wolf Packs se o víkendu po skončení NHL vrátil, ale v sobotu uzavře sezonu i Hartford. Chytil také reprezentoval na přelomu roku na mistrovství světa hráčů do 20 let, kde si v sedmi duelech připsal čtyři body za dvě trefy a stejný počet asistencí.

Dvacetiletý Filip Chlapík rovněž v této sezoně v NHL debutoval a ve 20 duelech zaznamenal čtyři body za gól a tři přihrávky. Na farmě v Belleville nasbíral v 50 duelech 30 bodů za 10 tref a 20 asistencí. Farmářský tým Senators dohraje v AHL v neděli.

Ottawa Chlapíka draftovala v roce 2015 ve druhém kole na 48. pozici. Do zámoří odešel rodák z Prahy v roce 2014 z juniorky Sparty a v uplynulých třech sezonách působil v juniorské lize QMJHL v celku Charlottetown Islanders.