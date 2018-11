Rok nic, teď liga a role otravy. Věřil jsem, že šance přijde, říká Hanták

Piráti rozstříleli jeho mateřský klub Spartu 5:0. „Pokladník se mi ozval už před zápasem, teď jsem dal do šatny svačinku,“ řekl hráč, který začínal ve Hvězdě Praha. „Nervozita byla, jako vždy ale ze mě spadla s úvodním střídáním. Extraligová premiéra pro mě byla velký zážitek.“

Zdá se, že Chomutov je pro Hantáka osudovým klubem. Získal s ním juniorský titul, pak za něj odehrál první zápas za dospělé a teď si i odbyl extraligový debut. „Je vtipné, že to znovu vyšlo zrovna za Chomutov. Beru to jako velkou šanci, budu makat na 100 procent,“ slibuje útočník s defenzivními úkoly, jenž naposledy působil v druholigové Kobře a dvě sezony předtím v prvoligových Litoměřicích. „Hraju ve čtvrté lajně, takže se ode mě nemůže očekávat, že bych rozhodoval zápasy. Hlavním úkolem je hrát poctivě, nedostávat góly.“

A to Hanták při svém prvním zápase naplnil přesně, i díky němu poslední Piráti nečekaně složili favorita. „Výborně bránil, sváděl souboje, celá pětka otravovala tři top lajny Sparty,“ chválil Hantáka i jeho souputníky ze 4. formace chomutovský asistent Jan Šťastný.

26letého hráče, který letní přípravu absolvoval se Spartou, Piráti vzali zatím na měsíční zkoušku. „Využili jsme toho, že je hráčem Chomutova. Kádr máme stále úzký, tak jsme se rozhodli mu dát šanci.“

A Hanták by ji rád chytil za pačesy. I kvůli tomu, jak strastiplnou cestou se ke své první extraligové štaci propracoval. Není to tak dlouho, co jeho kariéra visela na vlásku, sezonu 2014/15 vynechal kvůli infekci, kterou u něj vyvolal zlatý stafylokok.

„Prý ho má každý, ale jen u někoho propukne. U mě to asi způsobil cukr. Neříkám, že jím hodně sladké, ale nějaké doplňky k tréninku jsem užíval. Byl jsem strašně unavený, člověk byl zralý si lehnout a spát, ať dělal, co dělal. Byl to záhul i na psychiku,“ ohlíží se Hanták za nemocí, s níž bojoval celý rok. „Strašně dlouhá doba! Bylo mi 22, člověk se má vyvíjet, jít strmě nahoru po fyzické stránce. A já místo toho nedělal nic a marodil. To, že jsem teď na zkoušku v extralize, beru jako úspěch.“