Bek Hronek se rozkoukává v NHL. Jeho Detroit sžírá série proher

Čeští teenageři v zámoří Filip Chytil (19 let) – Zlínský odchovanec, jenž se v minulé sezoně stal nejmladším Čechem v historii NHL, si buduje pozici v New Yorku. V dresu slavných Rangers začal sezonu jako centr třetí lajny, poslední mače hraje na křídle ve druhém útoku. Po sedmi duelech má bilanci 0+2. Martin Nečas (19) – Velký český talent načal ročník v Carolině jako centr třetí formace. V úterý si připsal premiérovou trefu v NHL. Po utkání s Tampou ho však Hurricanes poslali na farmu. Nečasův průměrný icetime se v NHL smrskl těsně nad 10 minut. Filip Zadina (18) – Šestka letošního draftu měla být vzpruhou pro ofenzivu Detroitu. Kouč Jeff Blashill mladého kanonýra před startem sezony poslal na farmu do Grand Rapids. V pěti zápasech AHL si připsal dvě trefy a jednu asistenci. Martin Kaut (19) – Další jinoch, který se zoceluje na farmě. Expardubický útočník, jehož si v červnu zvolilo Colorado, odehrál v AHL čtyři utkání s bilancí 0+1.