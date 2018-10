Noc pěti premiér v Detroitu. Hronek slyšel chválu, Šulák trochu kritiky

Premiéru v NHL zažila tato pětice: 19letý útočník Michael Rasmussen, 20letý Christoffer Ehn a obránci Dennis Cholowski (20 let), Filip Hronek (20 let) a Libor Šulák (24 let).

Nebýt zraněných veteránů Mikea Greena, Niklase Kronwalla a Jonathana Ericssona, ani jeden ze tří mladých beků by se do sestavy nejspíš nedostal.

Šanci ale dostali slušnou, Hronek odehrál přes 16 minut, Šulák přes 18, Cholowski téměř 20. „Uvědomujeme si rizika, chyby mladých se objeví. Musíme se ujistit, že pozitiva převáží nad negativy,“ prohlásil trenér Blashill.

Z pohledu prvního zápasu to vyšlo přesně napůl. Detroit s Columbusem prohrál 2:3 po prodloužení, získal jeden bod.

Premiéra Filipa Hronka

„Táta je nadšený, možná víc než já,“ prohlásil Hronek před utkáním. Ne, že by se český obránce netěšil, jen potřeboval klidnou hlavu, nenechat se unést emocemi.

Slavnostní buly Zetterberga Před oficiálním startem proběhlo slavnostní buly vhozené Henrikem Zetterbergem. Ikona Detroitu ukončila kariéru před startem letošního přípravného kempu kvůli přetrvávajícím problémům se zády.

Už úvodním střídáním ukázal, že si věří. Do prvního soupeře ihned vrazil, o pár sekund později si klepl hokejkou o puk, vjel s ním do útočného pásma a zapsal první střelu.

„Hrál skvěle, patřil mezi nejlepší a několikrát předvedl pěknou přihrávku. Těžkou lajnu Brandona Dubinského bránil tvrdě. Oproti ostatním byl o krok napřed,“ chválil trenér.

Na přesilové hře strávil nejvýše času ze všech obránců, minutu a čtyřicet vteřin, na chvilku si taky vyzkoušel oslabení, zblokoval dvě střely. Hronek, ač se k týmu připojil jako poslední povolaný z farmy, potvrdil slibný potenciál.

Premiéra Libora Šuláka

Šulák měl po přípravném kempu jistější pozici než jeho parťák Hronek. Vedení Red Wings zaujal skvělým bruslením. „Jeho síla dosahuje elitní úrovně. Musí se doučit poziční věci, z jaké strany se k puku postavit, aby ho snadno neztrácel. Je ale skvělé, že se chce učit. A hlavně že na to má v hlavě kapacitu,“ těšilo Blashilla před startem ligy.

Před 33 lety V roce 1985 nastoupilo za Detroit šest nováčků, byli to český útočník Petr Klíma, Adam Oates, Doug Houda, Ray Staszak, Chris Cichocki a Tim Friday. Houda nyní pracuje pro Detroit jako jeden z asistentů trenéra.

Šulák se toho také nebál, rozdal pět hitů, úspěšně odbránil přes dvě a půl minuty oslabení. Ale taky zapsal dvě ztráty puku, možná i proto měl k výkonu Šuláka trenér co říct.

„Unavil se, trochu ztratil klid. Musí se ujistit, když uvízne v obranném pásmu a začne se mu ztěžka dýchat, což se stalo, že vydrží,“ řekl Blashill.

Detroit má teď dva volné dny, aby na chybách zapracoval, v noci z neděle na pondělí vyzve Los Angeles.