Tenhle dvacetiletý odchovanec Hradce Králové je velkým příslibem. Stihl toho už dost: prošel všemi reprezentačními výběry, odehrál dva juniorské šampionáty, na draftu NHL si ho vybral Detroit.

A Red Wings v aktuální sezoně přesvědčoval výbornými výkony na farmě v nižší AHL, v níž ho zvolili do All Star týmu.

„Do budoucna si od něj slibujeme docela hodně,“ říká o něm reprezentační kouč Josef Jandač, jenž mu chce dát v Kodani dost prostoru. Včetně přesilovek. Hronek je totiž především ofenzivní bek.

Podobnou roli měl i v Americe, druhou půlku sezony chodil pravidelně na led při početních výhodách a nakonec byl i produktivní a zaznamenal 11 gólů a 28 asistencí. „Takového obránce hledáme celou sezonu, tak to s ním zkusíme,“ slibuje Jandač.

Samotný Hronek tuší, že ho čeká velký test a přes proklamované kvality je z něj cítit opatrnost a respekt. „Vím, že mě čeká úplně něco jiného. Vždyť já byl v rozpacích, když jsem v kabině potkal Plekance, Gudase nebo Červenku. Nevěděl jsem, jak je mám vůbec oslovit.“

Možná že právě zdrženlivost je tím aspektem, který mu pomohl rychle vyzrát v naději, která by se mohla prosadit v NHL. Leccos naznačuje, že mu v zámoří před odletem na mistrovství světa osobně poděkoval za sezonu manažer se slibem: „V létě budeme řešit, co s tebou dál.“

Že by NHL? „Já tohle moc neřeším, snažím se brát věci postupně, pracovat na sobě a zlepšovat se. Je pravda, že jsem se hokejově za poslední dva roky asi posunul, ale ještě jsem nedospěl úplně. Vždyť i ta nominace do týmu hvězd AHL nic neznamená, byť to všichni v klubu brali jako velkou věc,“ vypráví Hronek uvědoměle.

MS v hokeji 2018 Program a výsledky

I proto, že sám dobře ví, jak může být štěstí vrtkavé - začátek této sezony se mu nepovedl podle představ a vlastně měl velký problém vůbec vybojovat místo v sestavě Grand Rapids. Pomohla až výměna konkurenta z obrany, po níž dostal víc prostoru. A s důvěrou trenéra rostlo i sebevědomí.

O oboje by se podle všeho mohl opřít i v Dánsku. „Pro mě je skvělé, že se můžu učit od hráčů, kteří něco dokázali. Že je můžu vidět, jak se připravujou. A taky je super, že v nároďáku dostává příležitost tolik mladých kluků. Čeká nás těžký start, protože na úvod hrajeme se všemi těžkými soupeři, ale aspoň uvidíme, jak se s tím popasujeme.“