Už se začínal bát, pak si obránce Krále vybralo v draftu Toronto

Krále si vybral na 149. pozici. „Už jsem byl po pravdě trošku nervózní. Počítal jsem, že půjdu do 130. místa, pak už jsem se bál, že to nevyjde,“ přiznává osmnáctiletý talent, který si na výběr zámořských talentů odskočil z festivalu domů. „Ale spíš jsem si šel odpočinout. Pak jsem se vrátil zpátky,“ usmívá se.

V neděli už zamířil do Kanady. „Jsem hrozně nadšený. Toronto je součást tradice NHL, je to krásné město. A mění se tu teď kádr,“ vypočítává Král důvody ke spokojenosti.

V Torontu by měl pobýt týden, ale do hokejového programu pro nováčky nezasáhne. „Dva měsíce zpátky mi operovali rameno, takže jsem si vzal jenom boty na běhání. Ostatní kluci budou mít tréninky na ledě a asi nějaké testy. Já možná taky, ale žádné náročné. K tomu nějakou lehkou posilku na nohy a ježdění na rotopedu,“ nastiňuje Král.

S tím, že by se prodral do kádru Maple Leafs už v příští sezoně, nepočítá. „Je třeba stát nohama na zemi. Samozřejmě se budu snažit, ale tento rok to asi ještě nevyjde,“ sděluje Král, který minulou sezonu strávil v kanadské juniorské lize ve Spokane. „Byl jsem tam spokojený a měl bych tam pokračovat, ale jistě to ještě nevím.“

Zatímco Král se v draftu dočkal, na jeho kamaráda a dalšího bývalého brněnského beka Libora Zábranského mladšího se nedostalo. „Ale určitě bude mít šanci příští rok,“ hlásí Král.