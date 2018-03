Novotný byl rozdílovým faktorem, shodli se trenéři Varů a Vsetína

dnes 10:57

Další na řadu, prosím! Karlovarští hokejisté překonali první překážku na cestě za návratem do nejvyšší soutěže. Čtvrtfinále play off zvládli odehrát v nejkratší možné době a Vsetín přitom zadupali do ledu, ve čtyřech duelech nasázeli někdejšímu hegemonu českého hokeje dohromady jedenadvacet branek. Svou jízdu zakončila Energie o víkendu ve Vsetíně, kde dominovala stejně jako v předešlých dvou utkáních odehraných v KV Areně.

„Byli jsme obětaví, byli jsme týmoví. Byli jsme o kousek hokejovější a šli jsme si za tím,“ zhodnotil průběh série asistent karlovarského trenéra na klubovém webu. Vsetín podle výsledků vzájemných utkání v základní části vypadal jako mnohem obtížnější překážka, vždyť Karlovy Vary porazil ve třech ze čtyřech vzájemných utkání. Ve čtvrtfinále ovšem rupnul 0:4 na zápasy. „Pro naše skvělé fanoušky jsme chtěli aspoň jednou vyhrát,“ litoval druhý trenér Vsetína Luboš Jenáček po hladkém průběhu série. Výsledkově jednoznačné byly i jednotlivé duely – 1:5, 0:5, 0:6, 2:5. „Bohužel jsme nebyli schopni učarovat jejich výborného gólmana Novotného,“ vyzdvihl Jenáček stěžejní postavu série. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Výborné výkony karlovarské jedničky v celé sérii byly rozdílovým faktorem také podle karlovarského asistenta Marišky, pochválit ovšem na jejím konci nezapomněl celý svůj tým. „Opravdu jsme ze sebe museli vydat maximum a já můžu před našimi hráči jen smeknout za to, co tady předvedli a jak dokázali všechny ty neskutečně těžké zápasy v celé sérii zvládnout,“ řekl pro klubový web. Gólman Novotný zavřel svoji klec bez čtyř vteřin na dlouhých 180 minut, než ji podruhé ve čtvrtfinále překonal Březina. Nejlepší střelec základní části snižoval ve čtvrtém mači na 1:3. V té době už domácí opět vyměnili brankáře. Pouze Horčička vydržel v utkání všechny tři třetiny. Recept na Novotného našli už jen Kopta s Holomkem. „Dostávali jsme lehké góly, a to pak udělá takový rozdíl ve skóre. Kdyby se nám podařilo dát první branku, tak by zápasy vypadaly úplně jinak,“ mínil Jenáček. Přestože prohrál Vsetín poslední čtyři zápasy, sezonu mohou na Lapači hodnotit pozitivně. Šestinásobný mistr se po deseti letech vrátil na mapu profesionálních soutěží a jako nováček proklouzl na poslední chvíli do čtvrtfinále, což byl jeho předsezonní cíl. Po posledním utkání čtvrtfinále ovšem domácí jen těžko zakrývali zklamání. „Je velké, takhle jsme si tu sérii nepředstavovali,“ vysvětloval kouč Jenáček. Energii chtěl být jeho tým výsledkově mnohem vyrovnanějším soupeřem. „Karlovy Vary ale měly gólmanskou jedničku na svém místě, Novotný podal výborný výkon ve všech utkáních a bylo strašně těžké dát mu gól. V dnešním hokeji je brankář šedesát procent výsledku a na tomto postu měly Vary hodně navrch,“ přiznal druhý trenér Vsetína. „I hráčsky je to ale výborný tým, který má za cíl postoupit do extraligy. Soupeři gratulujeme k postupu a osobně si myslím, že mají mladý sympatický tým a zasloužili by si minimálně baráž,“ uzavřel Jenáček. Na semifinále si teď Karlovy Vary týden počkají. Svou sérii ve čtyřech zápasech dokázala uzavřít vedle Energie ještě pražská Slavia, která stejným poměrem na zápasy přešla přes Přerov. Havířov si díky výhře 3:1 nad Českými Budějovicemi vynutil pátý zápas, Prostějov doma porazil Kladno 3:2 v prodloužení a srovnal stav série na 2:2. Majitel Rytířů Jaromír Jágr strávil na ledě čtyři vteřiny a připsal si devátý z potřebných 15 startů pro účast v případné baráži. Čtvrtfinále pokračuje pátými zápasy už dnes večer.