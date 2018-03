Karlovarský brankář Novotný: Majitel nám řekl, že chce zpět do extraligy

Když loni v létě kývl na nabídku prvoligových Karlových Varů, věřil, že se rozhodl dobře. Teď, po několika měsících, má naprostou jistotu.

Šestadvacetiletý hokejový brankář Filip Novotný byl pro Západočechy po celou základní část druhé nejvyšší domácí soutěže i následné play off spolehlivým článkem skvěle fungujícího stroje na vítězství.

A už za pár dnů se pokusí se svými spoluhráči poprat o postup do extraligy.

„Cesta do baráže ovšem nebyla vůbec jednoduchá, přestože to tak možná na první pohled vypadá. Oba týmy měly svoji kvalitu,“ upozorňuje odchovanec jihlavského hokeje, že se výhry 4:0 na zápasy ve čtvrtfinále a semifinále nerodily zas až tak lehce.

Každopádně jste v obou sériích roli favorita potvrdili a teď už pár dnů vyhlížíte začátek bojů o extraligu. Dá se říct, že se víc těšíte, nebo převládá nervozita?

Je to určitě příjemné čekání. Trochu odpočíváme, ale pomalu už se taky chystáme, až baráž vypukne.

Filip Novotný Český hokejový brankář se narodil 6. května 1991. Vyrůstal v Jihlavě. Jeho otcem je dlouholetý gólman jihlavské Dukly, Třince či Havířova Marek Novotný. Z mateřského oddílu odešel Filip Novotný v 16 letech do extraligové pražské Sparty. Později se ovšem objevoval například i v dresech prvoligové Třebíče, Litoměřic či Benátek nad Jizerou. Loni v létě přestoupil do Karlových Varů.

Mluvil jste o tom, že cesta do ní nebyla úplně pohodová. Kdy jste se tedy nejvíc zapotili?

Třeba už ve chvíli, kdy jsme se dozvěděli, že půjdeme ve čtvrtfinále na Vsetín. On totiž hraje nepříjemný, důrazný hokej. Navíc i to jejich bouřlivé domácí prostředí byl pro nás strašák. Ale připravili jsme se na něj dobře a porazili ho. No a těžká pak byla i série se Slavií. Jsme rádi, že jsme obě zvládli rychle.

Na druhou stranu to ovšem znamená, že jste na čas vypadli ze zápasového rytmu...

Aspoň se budeme na další zápasy víc těšit. (usmívá se) Ne, já si opravdu myslím, že je jedině dobře, že jsme odehráli minimum utkání. Každým dalším zápasem jsme totiž mohli ztratit nějakého hráče.

Je v kabině s blížícím se startem baráže cítit jiná atmosféra?

Jasně, i když ono už i play off mělo svoje kouzlo. Taky proto, že ve Varech se dlouho žádné nehrálo. Všichni byli natěšení. Užívali jsme si ho my i diváci.

Naopak na baráž mají ve Varech poměrně čerstvé vzpomínky. Stejně jako například Jihlava si ji letos zahrají už potřetí v řadě...

To je pravda, ale teď jsme v lepší pozici. Nálada je vždycky lepší, když se jde do baráže zespodu než naopak.

A jak vidíte šance svého týmu na případný návrat mezi domácí elitu?

My jsme si před sezonou dali určitý cíl. První krok k němu jsme už udělali a teď nás čeká ten druhý.

Karlovarský gólman Filip Novotný slaví výhru.

Takže zájem hrát znovu nejvyšší soutěž je ve Varech velký?

Majitel klubu nám řekl, že chce, abychom postoupili. A my se teď soustředíme na to, abychom tenhle cíl splnili. Šance vidím tak padesát na padesát. Budou rozhodovat maličkosti a momentální forma.

Když už je řeč o formě, s tou svojí musíte být letos určitě spokojený. Nebo snad ne? I v play of jste čtyřikrát vychytal nulu.

Na tom ale nemám zásluhu jenom já, hodně mi pomáhali kluci. Dobrá čísla jsou vždycky, když se daří celému týmu.

Před letošní sezonou jste tedy v přípravě vůbec nic neměnil?

Něco trochu ano. A navíc jsem zase taky starší. Ale jak říkám, je to práce celého mančaftu.

V úterý začínáte baráž v Litvínově a v pátek potom doma přivítáte Jihlavu. Budete mít proti mateřskému týmu větší motivaci?

To už je dávno, co jsem v Jihlavě začínal. Hrozně dlouho jsem byl potom v Praze, takže už zápasy s Duklou zvlášť neprožívám. Jedině snad potom, až budeme hrát v Jihlavě, protože tam mám rodinu, která se určitě přijde podívat.

Předpokládám, že pro vaši rodinu by bylo nejlepší, pokud byste vy s Karlovými Vary postoupil a Dukla se zachránila. Nebo ne?

Popravdě řečeno, my už hokej doma moc neřešíme. Táta kolem něj ani nic nedělá. Maximálně se na nějaký zápas podívá doma. Samozřejmě by pro Jihlavu bylo super, kdyby Dukla v extralize zůstala, ale pro mě je teď mnohem důležitější, abychom v ní byli hlavně my.

Asi zpětně nelitujete, že jste se v létě rozhodl „jen“ pro prvoligové Vary, nebo se pletu?

Jasně že ne. Jsou tady úžasní lidé. I atmosféra je super. Diváci ve Varech zase začali chodit na hokej.

Takže už tomu chybí jen ten postup?

Přesně takhle jsem si sezonu představoval. Ještě sice nejsme u konce, ale je pravda, že zatím běží všechno podle plánu. Tak, jak jsme si to na začátku nalajnovali.

Pokud se nepletu, tak pro vás bude letošní barážová zkušenost úplně první...

Je to tak. I když na druhou stranu, nějaké play off už za sebou mám. A například tlak, který byl ve Spartě, se dá s tím barážovým určitě srovnat.

Ale přece jen, nehledal jste aspoň nějakou radu u svého otce Marka? On si přece v baráži o extraligu kdysi taky zachytal...

Ne. Jednak už je to dávno, a hlavně tehdy byl hokej úplně jiný než dneska.

Jinými slovy, na téma baráž se spolu vůbec nebavíte?

Mluvíme jen o taktických věcech, které by mě mohly v bráně ohrozit. Ale celkově to opravdu nijak zvlášť neprožíváme. Pořád je to jenom sport a na světě jsou přece důležitější věci.

Které hráče ze současného jihlavského kádru si ještě vybavíte?

Pamatuju si Adama Zemana a Petra Šidlíka. Jinak se tam ale tým úplně vyměnil. Ještě na Tolju Protasenju si vzpomínám. Ale ten už hraje za Vsetín. V play off jsme se spolu zdravili.

To někteří vaši spoluhráči z Karlových Varů jsou na tom se znalostí jihlavského kádru podstatně lépe, ne? V minulých sezonách se jich v Dukle prostřídalo hned několik. Může to být výhoda? Přece jen, trenér zůstal v Dukle stejný...

Tohle vůbec neřešíme, maximálně budou kluci muset vypsat nějakou odměnu, když Jihlavu porazíme. (směje se)

A co vy?

Ale jo, jasně, taky nějakou vypíšu. A pak budu věřit, že ji opravdu porazíme.

Jak se vůbec vy osobně díváte na systém baráže? Je spravedlivý?

Teď určitě spravedlivější než kdysi. Tehdy hrál prvoligista ještě i finále, byl kolikrát dobitý a extraligový tým mezitím šetřil síly. Teď nedávno jsem četl nějakou diskusi o tom, že by se měl vymyslet jiný systém play out, že na něj lidé nechodí. Já ale na rovinu říkám, že lidem, kteří ho navrhují, nezávidím. On totiž nejde moc změnit, aby zůstal spravedlivý vůči týmům, které mají po základní části víc bodů.