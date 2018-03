Před lety vzal Pavlík „svému“ Třinci titul. Co teď dokáže s Hradcem?

Duel se hrál v Třinci, kde pětadvacetiletý bek hokejově vyrostl a kde ho chodí povzbuzovat celá rodina, která tam žije. „Že se nám to povedlo právě tam, bylo pro mě hezčí o to, že jsem tam měl celou rodinu,“ netají Filip Pavlík při příjemné vzpomínce, která v těchto dnech výrazně ožila.

Po tříleté pauze se totiž pustí v play off znovu do souboje s Třincem, ve hře tentokrát bude postup do finále.

Úvodní semifinále ONLINE Hradec Králové vs. Třinec Sledujte ve čtvrtek 29. 3. od 17:20

Co vás napadlo, když bylo zřejmé, že v semifinále narazíte právě na Třinec?

Že se vracím tam, kde jsem vyrůstal a začínal s hokejem, což byla první myšlenka. A pak samozřejmě to, jak jsme s nimi před třemi lety hráli právě to finále.

Z Třince jste odešel před sedmi lety poté, co jste do prvního týmu jen nakoukl a odehrál pár zápasů, ale víc šancí v něm nedostal. Co vám po těch letech třinecký hokej ještě říká?

Pravda je ta, že se hodně lidí v klubu vyměnilo, což je ale asi v hodně týmech. Změnilo se také zázemí. Mají teď úplně novou halu, kdežto já jsem zažil ještě tu starou, plechovou.

A co soudíte o jejich týmu, ten pro vás teď bude nejdůležitější?

Mají ho velmi kvalitní, ostatně jako vždycky v posledních letech.

Filip Pavlík ještě v dresu Litvínova

Je v něm někdo, s kým jste v Třinci hrával jako mládežník?

Jedině snad David Cienciala, který je ale mladší. Pamatuji si ho i proto, že naši tátové spolu hokej hráli a jeho otec mě trénoval v žácích. Pak už asi nikdo, ale je tam ještě kustod, se kterým jsem seděl na základní škole v jedné lavici.

Po odchodu do Ústí nad Labem a poté i Litvínova jste se prý velmi často do Třince za rodinou vracel. Jak to je nyní, když to z Hradce máte přece jen blíž?

Teď už to mám jinak než tehdy. Mám přítelkyni z Loun, takže jezdím z Hradce spíš na druhou stranu, protože tam bydlím. Když je čas, tak do Třince jedeme, brácha má dvě malé děti, návštěvy jsou poměrně časté.

Jak se vám v Třinci nyní hraje?

Jako každému soupeři, který tam chce bez ohledu na to, co bylo, vyhrát.

Máte větší motivaci i proto, že jste tam vyrostl, ale hokejově se musel prosadit jinde?

Tak to neberu, dokonce si myslím, že mně to naopak prospělo. Když mě poslali do Ústí nad Labem, tak jsem tam dostal mnohem větší prostor a dostal se odtud do extraligy. V Třinci tehdy byla velká konkurence, v obraně vesměs zkušení hráči, mladí to pak měli složité.

Sledoval jste, jestli vám to v případě postupu Hradce vyjde na Třinec?

Průběžně ano a většinou sérii, ve které hrál Třinec s Pardubicemi. A to nejen kvůli Třinci, ale i proto, že v Pardubicích znám pár kluků. Že bych ale někomu vyloženě fandil, to ne. Přál jsem to lepšímu.

Sérii Třince s Pardubicemi rozhodl Třinec v sedmém zápase, váš kamarád Cienciala se na tom podílel rekordními sedmi nahrávkami. Co jste tomu říkal?

Že se mu to opravdu povedlo, na co sáhli, to jim spadlo do branky. Pro Třinec to byl dobrý zápas, zaslouženě došli pro postup.

Hradecký Filip Pavlík posílá do branky Jaroslava Pavelky libereckého Michala Bulíře.

Díky tomu jste se vyhnuli Plzni a Brnu. Souhlasíte s názorem, že Třinec je z této trojice řekněme nejméně výrazný?

To nevím, ale kdo se dostane do semifinále, tak svoji kvalitu musí mít. Druhá dvojice sice vypadá, že je těžší, když Plzeň vyhrála základní část a Kometa je skvělá zvlášť doma, tam se těžko vyhrává. Možná ta druhá dvojice vypadá atraktivněji, ale myslím si, že v obou sériích to bude dobrý hokej.

Vy i Třinec do semifinále vstupujete po sedmi čtvrtfinálových zápasech, vy jste navíc poslední hráli až v pondělí. Jak se jste se dali dohromady?

Snad dobře. V úterý jsme si trochu odpočinuli, včera potrénovali a dnes na to půjdeme. On už prostor teď moc není na nic jiného. Máme to oba týmy stejné a začíná se od nuly.