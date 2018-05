Pešán: Kdybych nabídku vést reprezentaci dostal, tak bych ji vzal

Čtyřicetiletý kouč, který v aktuální sezoně připravoval vedle Bílých Tygrů i reprezentaci do 20 let, zároveň však podotkl, že oficiálně se k situaci moc vyjadřovat nemůže.

„Nejsem schopen říct, jak moc se mé jméno skloňuje v kombinaci s národním týmem, jestli to není pouze spekulace novinářů,“ podotkl Pešán, pod jehož vedením juniorská reprezentace postoupila letos na MS do semifinále a nakonec skončila čtvrtá.

„Jsou to opravdu spekulace. Nerad bych se vyjadřoval k tomu, co se stane, kdybych nabídku dostal,“ řekl Pešán s tím, že v příští sezoně na sto procent povede Liberec v extralize. „Samozřejmě, že už jsem se o tom bavil s majitelem (Liberce), abych na to byl případně připravený,“ přiznal Pešán.

Vedení Českého svazu ledního hokeje hledá Jandačova nástupce již několik týdnů. Hlavními kandidáty byli Martin Straka a Libor Zábranský, kteří však nakonec nabídky odmítli. Mezi dalšími adepty jsou podle médií Pešán nebo Jakub Petr.