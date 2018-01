Chování lídrů nás opakovaně posílá do proher, štve kouče Pešána

Po páté prohře na ledě Hradce za sebou byl trenér Filip Pešán hodně kritický.

„Odehráli jsme stejný zápas jako skoro ve všech předchozích čtyřiceti kolech: hrajeme dobře, jsme vyrovnaným týmem, ale chování našich lídrů, jak to dnes předvedl Petr Jelínek, nás opakovaně posílá do proher. Jestli si to naši lídři neuvědomí, tak nás v sezoně nezachrání už nic,“ zlobil se Pešán.

Jím zmíněný útočník Jelínek ve 49. minutě dostal menší trest za nedovolené bránění, ale za protesty si vysloužil ještě osobní desítku. Stalo se to v klíčové fázi utkání, kdy Liberečtí prohrávali 1:2 a snažili se vyrovnat.

Liberečtí trenéři udělali v sestavě jednu podstatnou změnu. Mezi tyčemi se v extralize po dlouhé době představil Jaroslav Janus. Zkušený slovenský gólman poprvé kapituloval v 18. minutě, kdy v oslabení vyrazil puk nad sebe a důrazný Cibulskis ho zblízka dorazil ze vzduchu do sítě.

Bílým Tygrům se po polovině utkání podařilo vyrovnat: Ševc vypálil od modré a v mlýnici před hradeckou brankou se k odraženému puku dostal jako první Kvapil - 1:1.

V závěrečné části Hradec přece jen začal diktovat tempo a Smoleňák díky obrovskému důrazu před libereckou brankou procpal puk za Janusova záda podruhé. A byl to gól vítězný. Tři body domácímu týmu pojistil v závěru Berger, který při hradeckém přečíslení dostal puk mezi kruhy a bekhendem překonal Januse.

Hokejisté Liberce po druhé prohře za sebou ztrácejí na desáté místo zajišťující účast v předkole play-off čtyři body.

„Teď nás čekají čtyři zápasy doma, které rozhodnou o tom, jestli sezona bude dobrá, nebo nebude. Jestli se dostaneme do předkola, můžeme ještě hodně promluvit do konečných výsledků. Jestli ne, tak můžeme mít velký problém,“ míní kouč Pešán.

Příští zápasy pro Tygry budou klíčové, teď se však musí bleskově přeorientovat na evropský hokej. Už v úterý je čeká ve švédském Växjö odveta semifinále Ligy mistrů, po prvním utkání v Liberci je stav 1:1. Liberečtí vyrážejí do Švédska letecky zítra před polednem a ihned po utkání se opět vracejí.