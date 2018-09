Pešán: Daří se nám. Bojujeme o top pozice a vychováváme hráče pro NHL

Liberec měl být po úspěších dlouhodobě špičkou české extraligy. Jak je těžké tento cíl naplňovat?

Zatím musím říct, že se nám všechny zmiňované atributy - tedy poctivou práci, výběr hráčů i skauting - daří. Nechci to samozřejmě zakřiknout, ale doufám, že v příštích letech vychováme další kluky pro NHL a že budeme každý rok bojovat o nejvyšší příčky.

Je to reálné, když nemáte obří rozpočet, abyste si mohl dovolit špičkové hráče?

V KHL může málokdo soupeřit s Petrohradem, který si klidně dovolí mít ve čtvrté pětce hráče, kteří by jinde hráli první lajnu. V takových podmínkách je pochopitelně těžké uspět. Na druhou stranu jsme i my v poslední sezoně dokázali, že se mladí hráči dokážou vyrovnat velkým hvězdám. Neplatilo to samozřejmě pro celou sezonu, ale výsledek nebyl špatný. Hlavně jsem rád, že jsme vychovali pár hráčů, kteří podepsali smlouvy v NHL. Problém vidím spíš v tom, že každý rok přicházíme o třetinu týmu. To je věc, která z dlouhodobého hlediska není jednoduchá, protože ti hráči podají u nás v sezoně výkon a jsou za něj odměněni angažmá někde jinde. A my se musíme neustále připravovat na další a další odchody.



Tomu se asi nedá zamezit, viďte?

Nedá, ale ani tomu zamezit nechceme. Chci, aby si ti hráči plnili sny. Chci být velkou součástí jejich cesty za tím snem. Ať už je to zahraniční angažmá, nároďák nebo dokonce NHL. To je věc, která mě osobně nejvíc motivuje k práci. Další jsou medaile.

Loni jste museli změnit strategii a sázet na mladší. Ten vývoj bude pokračovat?

Vstupujeme do sezony se spoustou mladíků v sestavě, ale máme tým zase o něco zkušenější na postech, které loni tak zkušené nebyly. Nějakou velkou změnu strategie nechystáme. Chceme hrát hokej, kterým se prezentujeme posledních pár let.

Jak jste tedy spokojený s kádrem v porovnání s tím loňským?

Jsem trošku poučený, že mladí hráči ne vždycky ustojí tlak. Třeba v přesilovkách. Loni jsme je neměli dobré, protože tam hráli právě mladí. Ale myslím, že budeme mít tým srovnaný a nemá smysl řešit jednotlivá jména. Myslím, že je to opravdu o formě hráčů během sezony. I s průměrným týmem můžete odehrát lepší výsledek než s týmem, který má špičkové hráče.

Každé léto jezdíte na stáž do Ameriky. Co jste si přivezl tentokrát z Bostonu za novinky?

Nevozím si konkrétní věci. Samozřejmě pár cvičení, pár věcí ohledně organizace práce a tréninku, takové detaíly ano. Ale spíš tam jezdím, abych získal větší přehled a viděl, kde nás tlačí bota. A tou jsou individuální dovednosti - s těmi zámořskými se nemůžeme rovnat.

Jak moc vám v práci pomůže nový asistent Patrik Augusta?

Patrik je skvělý člověk a skvělý kouč. Ještě k tomu vynikající bývalý hráč, takže ho kluci respektují. Těším se na sezonu po jeho boku. Už teď mě velmi obohatil, a to jsme spolu teprve pár měsíců.

Znáte se líp? Proč jste si ho vybral?

Potkával jsem ho jako kolegu, když trénoval v Boleslavi. Vždycky mi byl sympatický v pozápasových rozhovorech, kdy jsem viděl, že je srovnaný a pokorný. Zároveň o něm vím od mých kolegů, kteří s ním dělali, že je velmi pracovitý. To rozhodlo, jinak jsem Patrika osobně neznal.

Mluvil jste o hráčích, kteří jdou za lepším. V téhle souvislosti se hovořilo i o vás. Jste v Liberci spokojený?

Řeším sezonu od sezony a jsem spokojený s pracovními podmínkami i s kolegy, které v Liberci mám. Rozhodně mě netlačí pocit, že bych měl už odejít někam ven. Třeba se tak nestane nikdy, třeba půjdu příští rok. Opravdu to nemám naplánované.

Ptám se, protože jste si vzal asistenta, který je zkušený. Bylo to s výhledem do budoucnosti?

Částečně ano. Kdyby přišla dobrá nabídka a já se s majitelem dohodl, tak by bylo dobré, aby práce v Liberci byla kontinuální. Podobnou věc jsem udělal i s Karlem Mlejnkem, kdy jsem si vybral asistenta, který by v případě mého odchodu byl schopný převzít tým jako hlavní kouč. Což se během MS dvacítek stalo.

Co by měl Liberec v nové sezoně předvádět? Co by se vám líbilo?

Myslíte výsledkově, nebo herně?

Oboje.

Líbí se mi ofenzivní, dynamický, kombinační hokej. Chtěl bych, abychom se prezentovali takovým stylem. Chceme být poctivý, pokorný tým. A samozřejmě chceme uhrávat co nejlepší výsledky, což chce všech čtrnáct týmů v extralize. Nejsme výjimkou. Chtěl bych sahat nejvýš.

Je odvážné říct, že byste chtěl mít Liberec v první šestce?

Nejsem schopný říct, jestli budeme hrát v první šestce, nebo ne. Samozřejmě bychom měli daleko větší klid na práci a mladí hráči by si daleko víc věřili. Na druhou stranu se zajíci sčítají po honu. Takže když mi řeknete, že budeme hrát celý rok na hraně play off a pak uděláme finále, tak to beru.