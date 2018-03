Vážím si pochvaly od Výborného, říká liberecký kouč Pešán

Slova sparťanského trenéra zapůsobila. Nejvíc na Filipa Pešána.

„Hrozně si toho gesta cením, i kvůli němu Frantu hrozně uznávám. Je to pro mě pan trenér,“ pravil liberecký kouč.

Zaskočil vás tím?

Bylo příjemné to slyšet. Zvlášť když jsem viděl, jak se Franta v závěru série trápil a jak mu nebylo jedno, že Sparta vypadne. Na druhou stranu nevím, jak zařídí, abychom se do toho finále opravdu dostali.

Jinými slovy nepřeceňujete postup přes Spartu, protože nebyla v ideálním rozpoložení?

To vůbec, protože tvrzení, že Sparta nebyla v ideálním rozpoložení, je spíš spekulace. Ten tým má neskutečně nabitou soupisku i realizační kádr a my jsme se museli hodně semknout, abychom tak silného soupeře vyřadili. Že to bylo v nejkratší možné době, je určitě výhoda, protože jsme si udělali nejen volno, ale máme i čas se připravit na dalšího soupeře.

Obránce Ladislav Šmíd říkal, že z týmu cítí obrovský potenciál. Jste také tak pozitivní?

Já vycházím pouze z faktů. Tím hlavním je náš postup přes Spartu a dál nekoukám. Jestli dokážeme vyřadit jmény nabitou Spartu, pak dokážeme vyřadit kohokoli.

Čemu přičítáte, že se Liberec po všelijaké sezoně nakonec zvedl?

Já jsem přesvědčený, že jsme hráli velmi konsolidovaně celý rok. Každý den jsme dobře pracovali v tréninku. Nechci říct, že to není také otázka štěstí, ale myslím, že naše výkony v závěru sezony nejsou jenom otázkou náhody.

Bylo rozhodující, že jste přestal sázet na mladé a přivedl zkušené borce jako Kvapil a Filippi?

Tak to není. Příchody posil byly reakcí na řadu zranění. Chyběli nám Bartovič, Mojžíš a hlavně Bližňák byl mimo půl sezony. Do toho přišly Bulířovy problémy s krví. Nesahali jsme do kádru kvůli nedostatečné formě některých mladých hráčů. Už před sezonou jsem měl plán doplnit kádr o zkušenější, aby mladším dodali klid na práci. Teprve teď, když jsou všichni zdraví, je vidět, co v našich mladých je. Tým netáhnou pouze matadoři, ale Pyrochta, Jašek, Lakatoš nebo Ordoš. I oni jsou nedílnou součástí toho, že vyhráváme.

Liberec se dlouho trápil. Byl jste celou dobu trpělivý, nebo jste začal pochybovat o své cestě, jak jste nazval vizi zabudovávání mladých hráčů?

Nechtěl bych dělat úplného machra, že jsem tady něco nastolil a teď to konečně začalo fungovat. My jsme opravdu pocítili příchod Kvapila a Filippiho. Zase to není taková one man show, ale je vidět, že když mladí dostanou důvěru, tak se prosadí. Je to o trpělivosti, ale člověk si s trpělivostí fanoušků a majitele nesmí moc dlouho hrát.

Vím, že hodně chválíte obránce Pyrochtu. Může se z něj stát nový Radim Šimek?

On jeho roli plní od první minuty, kdy Radim odešel. Stejně jako Radim potřeboval ze začátku trochu času etablovat se v extralize. Do budoucna ho vidím minimálně na stejné úrovni jako Šimka.

V čem je největší síla Liberce?

Začínáme u toho, že máme neskutečnou týmovou chemii v kabině, bez které se nedá hokej téměř hrát. Potom je to velice obětavá a organizovaná hra celého týmu. Musím říct, že jsem spokojený s přístupem klíčových hráčů, kteří velmi výrazným způsobem pracují pro tým.

Přesto jste musel v průběhu sezony i kvůli nim zavést tresty.

To je pravda, protože jim chyběla disciplína. Nechal jsem trestní řád zaprášit, protože se vyhrávalo. Přestože jsme byli nejtrestanějším týmem v lize, tak jsme postupovali do finále. Teď už jsme na špičce nehráli a já se po návratu z mistrovství světa dvacítek rozhodl, že je potřeba tým probrat. Kluci si to uvědomili, už nedělají zbytečné fauly v útočném pásmu a soustředí se na to, aby zápasy rozhodovali.

Co říkáte na výkony brankáře Willa, jenž měl proti Spartě 95procentní úspěšnost zákroků?

Je to pro nás dobrá zpráva. Roman ví, že má v zádech zkušeného kolegu Januse, jenž by ho byl schopen při jakékoli indispozici nahradit. To mu dává klid do práce. Nesmíme ale opomenout množství zblokovaných střel, čímž spoluhráči Romanovi výrazně pomáhají.

Willovy výkony jdou nahoru s těmi týmovými. Váhal jste, jestli ho podržet?

Roman je skvělý kluk a brankář, který si důvěru zaslouží a já mu ji rád dávám. Ale tak je to u každého. Na klucích je vidět obrovská chuť, protože spousta z nich přišla v neděli na dobrovolný trénink.

Ve čtvrtfinále vás čeká Hradec Králové. Dělá vám starosti jeho extrémně defenzivní styl?

Hradec má opakovaně jeden z nejsilnějších kádrů v extralize, ne-li úplně ten nejsilnější. Je pravda, že hrají defenzivně, na minimum inkasovaných branek, což bude v play off platit dvojnásob. Budou chtít rozhodovat v přesilovkách, mají na to šikovné hráče. Ale připravujeme se takticky a věřím, že uspějeme.