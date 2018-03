Obránce Pyrochta, nečekaná útočná zbraň libereckých hokejistů

„Užívám si to. Takhle se mi bodově dařilo snad jen ve čtrnácti v mladším dorostu, než jsem odešel do Kanady,“ říká Pyrochta. „Sám nevím, čím to je. Nějaké góly padly prostě tak, že jsem se dotkl puku a kluci to pak sehráli výborně.“

Pyrochta byl také u jediného libereckého gólu Liberce v sobotním šestém zápase čtvrtfinále proti Hradci, který Bílí Tygři doma prohráli 1:2. „Trenér Pešán nás vybízí k tomu, abychom se nebáli zaútočit, pokud je k tomu prostor. Takže se toho snažím využívat a podporovat ofenzivu,“ říká hráč s číslem 24.

Mladý obránce patří k nejvytíženějším hokejistům Liberce, v play off na ledě stráví průměrně skoro 22 minut za zápas. Patří k nejlepším ve statistikách plus/minus, kouč Pešán ho nasazuje i na přesilovky. Celá sezona však pro něj nebyla takhle růžová a dokonce na nějaký čas skončil na farmě v Benátkách.

„Byl jsem špatný do defenzivy, takže jsem dostal takový výstražný prst. Poučil jsem se z toho a beru to od trenéra jako dobrý tah,“ říká Pyrochta s pokorou.

Talentovaný odchovanec třebíčského hokeje dostává v Liberci velkou školu od svého parťáka z první obranné dvojice Martina Ševce nebo od Ladislava Šmída, který má bohaté zkušenosti z NHL. „Má všechno, co má moderní bek mít. Má na to hlavu, výborné bruslení, šikovné ruce. Teď je nahoře a doufám, že mu to vydrží, protože má obrovský potenciál,“ chválí ho Šmíd.

V základní části letošního extraligového ročníku dal Filip Pyrochta tři góly, na ten první v play off ještě čeká. „Gól by byl pěkný, ale jsem rád, že mi tam padají aspoň asistence. Třeba ten gól přijde, až bude důležitější situace,“ usmívá se Filip Pyrochta.

Ta „důležitější situace“ by mohla přijít už dnes, kdy Bílí Tygři hrají v Hradci rozhodující sedmý zápas o postup mezi nejlepší čtyři celky extraligy. „Musíme sebrat síly a zvednout hlavy. Vyhráli jsme tam pátý zápas, můžeme to zopakovat. Hodně důležitá bude trpělivost,“ míní jeden z nejproduktivnějších hráčů play off.